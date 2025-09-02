თურქეთი მიესალმა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეუთო) გადაწყვეტილებას, დაეშალა მინსკის ჯგუფი, რომელიც დაახლოებით 30 წლის წინ შეიქმნა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ყარაბაღის რეგიონში კონფლიქტის მოგვარების მიზნით.
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სამშაბათს წერილობით განცხადებაში აღნიშნა: "ჩვენ მივესალმებით ეუთო-ს მინისტრთა საბჭოს მიერ 2025 წლის 1 სექტემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებას მინსკის ჯგუფისა და მასთან დაკავშირებული სტრუქტურების დაშლის შესახებ".
განცხადებაში ასევე ნათქვამია: "ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც აზერბაიჯანისა და სომხეთის ერთობლივი ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი, ორი ქვეყნის სამშვიდობო პროცესის მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს".
მინსკის ჯგუფი, რომელიც 1992 წელს ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მიზნით შეიქმნა, თანათავმჯდომარეობდნენ რუსეთი, აშშ და საფრანგეთი. თუმცა ჯგუფმა ვერ შეძლო მყარი გადაწყვეტის შემუშავება. აზერბაიჯანი დიდი ხანია ითხოვს ჯგუფის დაშლას და ამას სომხეთთან ოფიციალური სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის წინაპირობად მიიჩნევდა.
ჯგუფის დაშლის გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 8 აგვისტოს თეთრ სახლში გამართული სამიტის შემდეგ, რომელსაც აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მასპინძლობდა. სამიტზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა სხვადასხვა საკითხზე ისაუბრეს. მოგვიანებით, ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ეუთო-ს ჯგუფის დაშლის შესახებ ერთობლივი მოთხოვნა წარუდგინეს.
თურქეთი კონფლიქტში მუდმივად უჭერდა მხარს აზერბაიჯანს და ამ დაშლის გადაწყვეტილებას სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი მშვიდობის უზრუნველყოფისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს.