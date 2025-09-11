ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
1 მინიმალური კითხვა
თურქეთი უარყოფს ისრაელის მიერ მისი ძალების სირიაში დაზიანების შესახებ განცხადებებს
თურქეთის თავდაცვის სამინისტრო აკეთებს გაფრთხილებას, რომ თუ ისრაელი არ შეჩერდება, მისი "გაუფრთხილებელი თავდასხმები" მთელ რეგიონს კატასტროფაში ჩაითრევს.
თურქეთი უარყოფს ისრაელის მიერ მისი ძალების სირიაში დაზიანების შესახებ განცხადებებს
/ User Upload
21 საათის წინ

თურქეთის რესპუბლიკის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრომ ისრაელის მიერ სირიაში თურქეთის შეიარაღებული ძალების საკუთრებაში არსებული ობიექტების დაბომბვის შესახებ ბრალდებები "უსაფუძვლოდ" შეაფასა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მსგავსი განცხადებები "სიმართლეს არ შეესაბამება".

სამინისტრომ ხუთშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში ისრაელის თავდასხმას კატარში გაუსვა ხაზი და განაცხადა, რომ თელ-ავივმა ტერორიზმი „სახელმწიფო პოლიტიკად აქცია, კონფლიქტებით იკვებება და სრულიად ეწინააღმდეგება მშვიდობას“.

ანკარამ განაცხადა, რომ თავდასხმა კატარის სუვერენიტეტის "აშკარა დარღვევაა" და გააკეთა შემდეგი განცხადება: "ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ ყველა ჩვენი შესაძლებლობით ვდგავართ კატარის გვერდით ამ თავდასხმის წინაშე".

„უპასუხისმგებლო თავდასხმები“

რეკომენდებული

სამინისტრომ საერთაშორისო საზოგადოებას სწრაფი მოქმედებისკენ მოუწოდა და გააფრთხილა, რომ თუ ისრაელი არ შეჩერდება, მისმა „უპასუხისმგებლო თავდასხმებმა“ შესაძლოა ახლო აღმოსავლეთი კატასტროფამდე მიიყვანოს.

ისრაელის საჰაერო თავდასხმა ჰამასის მომლაპარაკებელ ჯგუფზე დოჰაში ფართოდ დაგმეს, როგორც კატარის სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა.

ისრაელის თავდასხმის შედეგად ჰამასის ხუთი წევრი და კატარელი დაცვის თანამშრომელი დაიღუპა. ჰამასმა დაადასტურა, რომ მისი ხელმძღვანელობა გადაურჩა თავდასხმას.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us