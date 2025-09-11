თურქეთის რესპუბლიკის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრომ ისრაელის მიერ სირიაში თურქეთის შეიარაღებული ძალების საკუთრებაში არსებული ობიექტების დაბომბვის შესახებ ბრალდებები "უსაფუძვლოდ" შეაფასა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მსგავსი განცხადებები "სიმართლეს არ შეესაბამება".
სამინისტრომ ხუთშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში ისრაელის თავდასხმას კატარში გაუსვა ხაზი და განაცხადა, რომ თელ-ავივმა ტერორიზმი „სახელმწიფო პოლიტიკად აქცია, კონფლიქტებით იკვებება და სრულიად ეწინააღმდეგება მშვიდობას“.
ანკარამ განაცხადა, რომ თავდასხმა კატარის სუვერენიტეტის "აშკარა დარღვევაა" და გააკეთა შემდეგი განცხადება: "ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ ყველა ჩვენი შესაძლებლობით ვდგავართ კატარის გვერდით ამ თავდასხმის წინაშე".
„უპასუხისმგებლო თავდასხმები“
სამინისტრომ საერთაშორისო საზოგადოებას სწრაფი მოქმედებისკენ მოუწოდა და გააფრთხილა, რომ თუ ისრაელი არ შეჩერდება, მისმა „უპასუხისმგებლო თავდასხმებმა“ შესაძლოა ახლო აღმოსავლეთი კატასტროფამდე მიიყვანოს.
ისრაელის საჰაერო თავდასხმა ჰამასის მომლაპარაკებელ ჯგუფზე დოჰაში ფართოდ დაგმეს, როგორც კატარის სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა.
ისრაელის თავდასხმის შედეგად ჰამასის ხუთი წევრი და კატარელი დაცვის თანამშრომელი დაიღუპა. ჰამასმა დაადასტურა, რომ მისი ხელმძღვანელობა გადაურჩა თავდასხმას.