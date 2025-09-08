ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ თურქეთის დასავლეთში, იზმირში, პოლიციის განყოფილებაზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის შემდეგ, რომლის დროსაც ორი პოლიციელი დაიღუპა და ორი დაიჭრა, 16 წლის ეჭვმიტანილი დააკავეს.
ეჭვმიტანილი, რომელმაც ცეცხლი გაუხსნა სალიჰ იშგორენის პოლიციის ცენტრს იზმირის ბალჩოვას რაიონში, იდენტიფიცირებულია, როგორც 16 წლის ე.ბ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალი იერლიქაიამ განაცხადა, რომ ბალჩოვას პოლიციის განყოფილებაზე განხორციელებული ამ „საზიზღარი“ თავდასხმის შედეგად ორი პოლიციელი დაიღუპა, ერთი პოლიციელი მძიმედ და ერთიც „მსუბუქად დაიჭრა“.
იერლიქაიამ სოციალური მედიის პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა: „მომხდარის ეჭვმიტანილი ე.ბ. (16) დაკავებულია. ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო“.
დაჭრილი პოლიციელი დოქუზ ეილულის უნივერსიტეტის საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
იუსტიციის მინისტრმა ილმაზ თუნჩმა განაცხადა, რომ იზმირის მთავარმა პროკურატურამ თავდასხმასთან დაკავშირებით სასამართლო გამოძიება დაიწყო.
თუნჩმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში, შეიარაღებული თავდასხმის დაგმობით, განაცხადა: „ინციდენტთან დაკავშირებით იზმირის მთავარმა პროკურატურამ დაუყოვნებლივ დაიწყო სასამართლო გამოძიება და დაინიშნა 2 მთავარი პროკურორის მოადგილე და 6 პროკურორი“.
მედიის ცნობით, პოლიციის ჯგუფებმა ინციდენტის შემდეგ რეგიონში ფართომასშტაბიანი უსაფრთხოების ზომები მიიღეს. იზმირის მერმა ჯემილ ტუგაიმ, რომელმაც თავდასხმა „მოღალატურად“ შეაფასა, X პლატფორმის საშუალებით დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა.