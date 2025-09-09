თურქულმა ელექტრომობილების მწარმოებელმა TOGG-მა ახალი სედანის მოდელი წარადგინა და განაცხადა, რომ ევროპაში გაყიდვებს გერმანიიდან დაიწყებს. TOGG ახალ მოგების შესაძლებლობებს ეძებს ევროპის უდიდეს და მაღალკონკურენტულ საავტომობილო ბაზარზე შესვლით.
ორშაბათს TOGG-მა T10X ელექტრო SUV მოდელის ევროპული პრეზენტაცია გამართა და T10F სახელწოდების ხუთკარიანი ელექტრო სედანის მოდელი წარადგინა. ორივე მოდელზე წინასწარი შეკვეთები სექტემბრის ბოლოს გერმანიაში დაიწყება.
TOGG-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ, ფუათ თოსიალიმ განაცხადა, რომ კომპანიის ევროპაში გასვლა, თურქეთში წარმატების შემდეგ, მნიშვნელოვანი გარდამტეხი მომენტია.
თოსიალიმ ისაუბრა TOGG-ის წარმოების გზაზე და გამოწვევებზე: „ისტორიაში პირველად, ისეთი ავტომობილის წარმოება, რომლის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები მთლიანად თურქეთს ეკუთვნის, ჩვენი ქვეყნის ინდუსტრიის ისტორიის გათვალისწინებით, თავისთავად გამოწვევა იყო და ჩვენ ეს შევძელით. მადლობა ღმერთს, არ დავკარგეთ მოტივაცია, თუმცა პრობლემები გვხვდებოდა, ყოველთვის გამოსავალზე ვიყავით ორიენტირებულნი, ბევრი ვიშრომეთ.“
ორივე მოდელის ფასის დეტალები არ გამჟღავნებულა.
TOGG-მა გასულ წელს თურქეთში დაახლოებით 30 000 ერთეული T10X ელექტრო SUV გაყიდა. მიმდინარე წლის აგვისტომდე გაყიდვები 42%-ით გაიზარდა და დაახლოებით 21 000 ერთეულს მიაღწია.
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სხვა ელექტრომობილების სტარტაპი, როგორიცაა Fisker, Lordstown და Arrival, წარუმატებელი აღმოჩნდა, ინვესტორები მაინც აგრძელებენ ზოგიერთი ამ ზარალიანი ოპერაციის დაფინანსებას.
VinFast-ის დამფუძნებელმა ვიეტნამურ ელექტრომობილების მწარმოებელში 1,52 მილიარდი დოლარი ჩადო R&D განყოფილების შეძენით და მიზნად ისახავს მოგებაზე გასვლას 2026 წლის ბოლომდე.
აშშ-ს ელექტრომობილების მწარმოებელმა Lucid-მა საუდის არაბეთის სახალხო საინვესტიციო ფონდიდან დაახლოებით 8 მილიარდი დოლარი მიიღო, ხოლო Volkswagen-ის 5,8 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია Rivian-ში, ამერიკული სტარტაპისთვის მაშველი რგოლი გახდა.