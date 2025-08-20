ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
აშშ-ის წარმომადგენელი: რუსეთმა ტრამპ-პუტინის ალასკის შეხვედრებზე „მყისიერი“ დათმობები გააკეთა
ტრამპსა და პუტინს შორის შეხვედრის შემდეგ, ვაშინგტონში ტრამპის, მისი უკრაინელი კოლეგის, ზელენსკისა და ევროპელი ლიდერების მონაწილეობით გამართული შემდგომი შეხვედრის შემდეგ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამშვიდობო ძალისხმევამ მოწინავე ეტაპს მიაღწია.
20 აგვისტო 2025

აშშ-ის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტივ ვიტკოფმა განაცხადა, რომ გასულ კვირას ალასკაზე, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაზე, რუსმა ოფიციალურმა პირებმა „თითქმის მყისიერი“ დათმობები გააკეთეს.

სამშაბათს FOX News-თან ინტერვიუში ვიტკოფმა თქვა: „ალასკაზე გამართულ პირველ შეხვედრაზე რუსულმა მხარემ თითქმის მყისიერად გააკეთა დათმობები. ამ დათმობების მიღების ერთ-ერთი მიზანი იყო იმის გარკვევა, მზად იყვნენ თუ არა რუსები უფრო კომპრომისული პოზიციის დასაკავებლად“. ვიტკოფს დათმობების დეტალების შესახებ განმარტება არ გაუკეთებია.

ვიტკოფმა აღნიშნა, რომ ანკორიჯში გამართული მოლაპარაკებები ფოკუსირებული იყო გრძელვადიანი სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაზე და არა დროებითი ცეცხლის შეწყვეტაზე.

„ჩვენ იქ საკმაოდ დიდხანს დავრჩით, რადგან რეალურ პროგრესს მივაღწიეთ იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია სამშვიდობო შეთანხმების დადება. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალიან, ძალიან მარტივად შეიძლება დაირღვეს, თუ მასში ყველა ელემენტს არ გაითვალისწინებ“, - განაცხადა მან.

ვიტკოფმა დასძინა: „პრეზიდენტმა იგრძნო, რომ ალასკაზე გამართულ ამ შეხვედრაზე სამშვიდობო შეთანხმებისთვის საჭირო ბევრ წინაპირობაზე მოხდა შეთანხმება, ამიტომ რატომ არ უნდა გვემუშავა სრულ სამშვიდობო შეთანხმებაზე“?

გავრცელებული ინფორმაციით, უთანხმოების მთავარ საკითხებს შორისაა ტერიტორიების შესაძლო გაცვლა და უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემა. კიევი და ევროპელი ლიდერები ამტკიცებენ, რომ სამშვიდობო შეთანხმებისკენ მიმავალი ნებისმიერი გზა, პირველ რიგში, ცეცხლის შეწყვეტით უნდა დაიწყოს, ხოლო აშშ და რუსეთი სრულმასშტაბიანი სამშვიდობო შეთანხმების დადებას ემხრობიან.

