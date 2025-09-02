ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი სპეციალური მატარებლით ჩინეთში გაემგზავრა, რათა მონაწილეობა მიიღოს პეკინში დაგეგმილ სამხედრო აღლუმში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასრულებას ეძღვნება. ამის შესახებ ინფორმაცია ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიამ გაავრცელა.
გაზეთმა Rodong Sinmun-მა გამოაქვეყნა ფოტოები, სადაც კიმ ჩენ ინი თავის ჯავშანმატარებელში შედის უმაღლესი რანგის ოფიციალურ პირებთან ერთად, მათ შორის იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩოე სონ ჰი. მატარებელი ფხენიანიდან ორშაბათს გავიდა.
სამხრეთ კორეის მედიამ დაადასტურა, რომ მატარებელი თავდაპირველად ჩინეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ დანდონგში ჩავიდა, შემდეგ კი პეკინისკენ გაემართა.
ეს ვიზიტი კიმ ჩენ ინის პირველი ვიზიტია ჩინეთში 2019 წლის შემდეგ და მეხუთე 2011 წელს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ.
მოსალოდნელია, რომ კიმ ჩენ ინი ოთხშაბათს დაესწრება აღლუმს ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ერთად. ეს ღონისძიება შეიძლება გახდეს სამი ლიდერის მიერ აშშ-ის მიმართ საერთო ოპოზიციის წარმოჩენა, თუმცა სამმხრივი სამიტის შესახებ ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაკეთებულა.
პუტინი ჩინეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტსა და აღლუმში მონაწილეობის მისაღებად კვირას ჩავიდა.
კრემლის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ კიმ ჩენ ინთან შესაძლო შეხვედრის საკითხი "შეფასების ეტაპზეა".
ჩრდილოეთ კორეის ცენტრალურმა საინფორმაციო სააგენტომ (KCNA) განაცხადა, რომ კიმ ჩენ ინის ვიზიტი ასახავს ქვეყნის "სტრატეგიულ სოლიდარობას" ჩინეთთან და რუსეთთან.
ჩრდილოეთ კორეა, ახლო აღმოსავლეთსა და ტაივანის სრუტეში განვითარებულ მოვლენებზე განცხადებების გაკეთებით, სულ უფრო ხმამაღლა გამოხატავს თავის აზრს გლობალურ საკითხებზე და თავს ვაშინგტონის წინააღმდეგ პეკინთან და მოსკოვთან გაერთიანებულ ფრონტად წარმოაჩენს.
კიმ ჩენ ინისთვის პეკინში ვიზიტი მისი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პირველი მრავალმხრივი ღონისძიებაა და იშვიათ მოვლენად ითვლება.
ეს ვიზიტი იმ პერიოდს ემთხვევა, როდესაც აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და სამხრეთ კორეის ახალმა ლიბერალმა პრეზიდენტმა ლი ჯე მიუნგმა გამოთქვეს ფხენიანთან ბირთვული მოლაპარაკებების განახლების სურვილი.
მოლაპარაკებები შეჩერებულია მას შემდეგ, რაც კიმ ჩენ ინსა და ტრამპს შორის 2019 წელს ჰანოიში გამართული სამიტი ჩაიშალა.