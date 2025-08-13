ისრაელის ძალებმა კიდევ ერთხელ დაარღვიეს ქვეყნის სუვერენიტეტი და შეიჭრნენ სირიის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე კუნეიტრას ჩრდილოეთით მდებარე ორ ქალაქში.
სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ Al-Ihbariye-მ X პლატფორმაზე გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა, რომ "ისრაელის საოკუპაციო ძალების პატრული შევიდა ქალაქ ტურნეჯეში, კუნეიტრას ჩრდილოეთით". პოსტში აღნიშნულია, რომ პატრული "ქალაქის მოედანზე გაჩერების შემდეგ გაემართა ქალაქ ჰადერისკენ, კუნეიტრას სოფლის ჩრდილოეთით", მაგრამ სხვა დეტალები არ არის მოცემული.
არხი ასევე იტყობინება, რომ ისრაელის კიდევ ერთი სამხედრო კოლონა მიემართებოდა ტელ ელ-აჰმარ ელ-გარბიდან, რომელიც მდებარეობს კუნეიტრას სოფლის სამხრეთით, ელ-ასბაჰის სოფლის მახლობლად, რამაც გამოიწვია შეშფოთება რეგიონის მაცხოვრებლებში.
მას შემდეგ, რაც ბაშარ ალ-ასადის რეჟი დაემხო 2024 წლის დეკემბერში, ისრაელმა გააფართოვა თავისი ოკუპაცია სირიის გოლანის მაღლობებზე და დაიპყრო დემილიტარიზებული ბუფერული ზონა. ამ ნაბიჯმა დაარღვია 1974 წელს სირიასთან გაფორმებული ძალების გამოყოფის შეთანხმება.
გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელმა სირიის მასშტაბით სამხედრო ობიექტებზე, მათ შორის საბრძოლო თვითმფრინავებზე, სარაკეტო სისტემებზე და საჰაერო თავდაცვის ობიექტებზე, ასობით საჰაერო თავდასხმა განახორციელა.