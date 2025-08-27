აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ფედერალური პროკურორები მოითხოვენ სიკვდილით დასჯას იმ პირებისთვის, რომლებიც დედაქალაქში მკვლელობის ჩადენისთვის გაასამართლეს.
განცხადება სამშაბათს გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ტრამპმა ვაშინგტონში „კრიმინალური საგანგებო მდგომარეობა“ გამოაცხადა, ქალაქის პოლიციის კონტროლი გადაიბარა და ფედერალური აგენტები და ჯარისკაცები ქუჩებში განათავსა.
ტრამპმა ჟურნალისტებს თეთრ სახლში გამართული კაბინეტის სხდომის დროს განუცხადა: „თუ ვინმე მოკლავს სხვას დედაქალაქ ვაშინგტონში, ჩვენ სიკვდილით დასჯას მოვითხოვთ“.
„ეს არის ძალიან ძლიერი შემაკავებელი ფაქტორი და ყველა, ვინც ამას გაიგონებს, დამეთანხმება. არ ვიცი, მზად არის თუ არა ეს ქვეყანა ამისთვის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უფლებამოსილება ამ სასჯელის აღსრულებისთვის“, - განაცხადა მან.
სიკვდილით დასჯის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით, ვაშინგტონში ეს სასჯელი გაუქმდა მას შემდეგ, რაც უზენაესმა სასამართლომ 1972 წელს სიკვდილით დასჯა ძალადაკარგულად გამოაცხადა.
ეს სიტუაცია კიდევ უფრო გაცხადდა 1992 წელს, როდესაც კონგრესის ბრძანებით ჩატარებულ რეფერენდუმზე ამომრჩეველთა ორმა მესამედმა სიკვდილით დასჯის ხელახლა შემოღებას მხარი არ დაუჭირა.
აღნიშნული კენჭისყრა მოხდა იმ პერიოდში, როდესაც ვაშინგტონში მკვლელობების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო ქვეყანაში და დანაშაული სწრაფად იზრდებოდა.
დანაშაულის მაჩვენებლების მკვეთრი შემცირება
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მკვლელობები 15 პროცენტით შემცირდა და 2025 წელს ამ დროისთვის 102 შემთხვევა დაფიქსირდა.
ეს მაჩვენებელი ასევე გაცილებით დაბალია 2023 წელს მიღწეულ 274 მკვლელობასთან შედარებით, რაც ბოლო 20 წლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო.
მიუხედავად ამისა, ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობდა ეჭვი შეეტანა ოფიციალური დაფარვის ბრალდებებით, მტკიცებულებების წარდგენის გარეშე, ვაშინგტონისა და ბალტიმორის ჩათვლით სხვადასხვა ამერიკული ქალაქებიდან მიღებული დანაშაულის მონაცემებთან დაკავშირებით.
ტრამპმა აღნიშნა 13-დღიანი პერიოდი, როდესაც დედაქალაქში ოფიციალურად დაფიქსირებული მკვლელობა არ მომხდარა, და განაცხადა, რომ ეს უპრეცედენტო სიტუაცია იყო. თუმცა, ქალაქის ჩანაწერები აჩვენებს, რომ ამ წელს თებერვალსა და მარტში 16-დღიანი პერიოდი იყო.
მოსალოდნელია, რომ პრეზიდენტის ნაბიჯი ვაშინგტონში სიკვდილით დასჯის ხელახლა შემოღების შესახებ, ადგილობრივი ხელმძღვანელობის პოლიტიკურ რეაქციასა და ძლიერ სამართლებრივ წინააღმდეგობებს შეხვდება, რომლებიც დიდი ხანია სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგნი არიან.