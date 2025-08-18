ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ
ნიგერიაში ნავი გადაბრუნდა, ათობით ადამიანი დაკარგულად ითვლება
ადგილობრივი ხელისუფლება და საგანგებო სიტუაციების სამსახურები დაკარგული ადამიანების მოსაძებნად სამაშველო ოპერაციას ატარებენ.
/ AP
18 აგვისტო 2025

ნიგერიის საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს ინფორმაციით, ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით, სოკოტოს შტატში, 50-ზე მეტი მგზავრით დატვირთული ნავის გადაბრუნების შედეგად 40-ზე მეტი ადამიანი დაიკარგა.

მგზავრები კვირას შტატის პოპულარულ სასურსათო ბაზრობაზე, გორონიოს ბაზარში მიემგზავრებოდნენ, როდესაც ნავი გადაბრუნდა.

ეროვნული საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, ზუბაიდარ უმარმა, სოციალურ ქსელ X-ზე განაცხადა, რომ ათი ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. სააგენტოს ცნობით, დაკარგული ადამიანების მოსაძებნად ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და საგანგებო სიტუაციების სამსახურებთან ერთად სამძებრო-სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს.

სამი კვირის წინ, ნიგერიის ცენტრალურ-ჩრდილოეთ ნაწილში, ნიგერის შტატში, დაახლოებით 100 მგზავრით დატვირთული ნავის გადაბრუნების შედეგად სულ მცირე 13 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიკარგა.

