თეთრი სახლის წარმომადგენელმა სააგენტო “ანადოლუ”-სთან დაადასტურა ინფორმაცია, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და ევროპელ ლიდერებთან ონლაინ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას.
ანონიმურობის პირობით მოსაუბრე მაღალჩინოსანმა ეს განცხადება გააკეთა გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებიდან ერთი დღის შემდეგ, რომელმაც თქვა, რომ მან მიიწვია აშშ-ის პრეზიდენტი, ზელენსკი და სხვა ევროპელი მაღალჩინოსნები და ტრამპმა ოთხშაბათს დაადასტურა, რომ მიიღებს მონაწილეობას. შეხვედრა გაიმართება ტრამპის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ალასკაზე შეხვედრამდე ორი დღით ადრე.
გერმანიის მთავრობის სპიკერმა შტეფან კორნელიუსმა თქვა, რომ ონლაინ დისკუსიები ფოკუსირებული იქნება "რუსეთზე ზეწოლის განხორციელების დამატებით გზებზე", "შესაძლო სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის მზადებაზე" და "ტერიტორიულ პრეტენზიებთან და უსაფრთხოების გარანტიებთან დაკავშირებულ საკითხებზე".
შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის, ფინეთის, საფრანგეთის, იტალიის, პოლონეთის, დიდი ბრიტანეთისა და უკრაინის ლიდერები, ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, ნატოს გენერალური მდივანი და აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი.
თეთრმა სახლმა სამშაბათს გააკეთა განცხადება, სადაც შეამცირა მოლოდინები ტრამპისა და პუტინის სამიტთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ შეხვედრა აშშ-ის პრეზიდენტისთვის "მოსმენის სესია" იქნება.
თეთრი სახლის პრესსპიკერმა კაროლინ ლევიტმა დაადასტურა, რომ შეხვედრა პარასკევს გაიმართება ალასკის უდიდეს ქალაქ ანკორიჯში და თქვა, რომ მიზანია ტრამპმა "დატოვოს უკეთესი გაგებით, თუ როგორ შეგვიძლია დავასრულოთ ეს ომი".
"ამ ომში ჩართული აქტორებიდან მხოლოდ ერთი იქნება ამ შეხვედრაზე. ამიტომ, ეს არის პრეზიდენტისთვის წასვლისა და უფრო მკაფიო და მყარი გაგების მიღების შესაძლებლობა, თუ როგორ შეგვიძლია დავასრულოთ ომი", - თქვა ლევიტმა და აღნიშნა, რომ ზელენსკი ალასკაში დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობას არ მიიღებს.
ლევიტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეხვედრა პუტინის თხოვნით მოეწყო.
მომავალი კონტაქტები იქნება პირველი პირისპირ შეხვედრა რუსეთისა და აშშ-ის მოქმედ პრეზიდენტებს შორის მას შემდეგ, რაც პუტინი შეხვდა აშშ-ის მაშინდელ პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს 2021 წლის ივნისში ჟენევაში, შვეიცარიაში.
გარდა ამისა, ეს შეხვედრა იქნება რუსეთის სახელმწიფოს მეთაურის პირველი ვიზიტი ალასკაზე მას შემდეგ, რაც რუსეთის იმპერიამ ტერიტორია აშშ-ს 1867 წელს მიჰყიდა.