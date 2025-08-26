თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჰაქან ფიდანმა, ორშაბათს, ღაზის საკითხზე ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ითო) საგანგებო სხდომის გახსნაზე განაცხადა: „პალესტინელ ხალხს ჩვენი კოლექტიური ჩარევა სჭირდება“.
საუდის არაბეთის ქალაქ ჯიდაში გამართულ ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ფიდანმა თქვა: „რაც პალესტინელ ხალხს სჭირდება, ჩვენი ერთობლივი მოქმედებაა“.
ფიდანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პალესტინის აღიარება არასაკმარისი იქნება გლობალური ქმედების გარეშე, რომელიც ისრაელს ომის დასრულებას აიძულებს, და დასძინა: „ისრაელის მთავრობა მშვიდობას კი არა, პალესტინელი ხალხის სრულ განადგურებას ისახავს მიზნად. ჩვენ ამას ვერ დავუშვებთ.“
„ისინი უნდა შეჩერდნენ“
თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის თავმჯდომარეობით გამართული ითო-ს სხდომა ღაზაში ისრაელის ქმედებებზეა ორიენტირებული და წევრი ქვეყნების პოზიციებისა და რეაქციების კოორდინაციას ისახავს მიზნად.
გახსნით სიტყვაში ფიდანმა დაგმო ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე ჩასახლებულთა თავდასხმები და ისრაელის მინისტრების მონაწილეობით განხორციელებული ქმედებები, და ხაზი გაუსვა, რომ მსგავსი ქმედებები ისტორიულ ქალაქში უკონტროლოდ ვერ გაგრძელდება.
ისრაელმა 2023 წლის ოქტომბრიდან ღაზაზე განხორციელებული სასტიკი თავდასხმების შედეგად დაახლოებით 62,700 პალესტინელი მოკლა.
ომმა გაანადგურა ღაზა, რომელიც ისრაელის მიერ გამოწვეული შიმშილის წინაშე დგას.
ცეცხლის შეწყვეტა ღაზაში
საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხაზი გაუსვა ეგვიპტე-კატარის ცეცხლის შეწყვეტის წინადადების მნიშვნელობას, რომელსაც ისრაელის თავდასხმების შეჩერება შეუძლია, და აღნიშნა, რომ ითო სრულად დაუჭერს მხარს ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის მცდელობებს.
ჰაქან ფიდანმა განაცხადა: „ჩვენ შეთანხმებასთან ახლოს ვართ, მაგრამ აგრესორი (ისრაელი) მას უნდა შეუერთდეს“, და გააფრთხილა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის მიუღწევლობის შემთხვევაში ოკუპაცია და სისასტიკე გაგრძელდება. მან ასევე პალესტინის სრულუფლებიანი წევრობისთვის გაეროში ინიციატივის წამოწყებისკენ მოუწოდა.
ფიდანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ღაზის აღდგენისა და რეაბილიტაციის გეგმები არაბულ-ისლამურ ჩარჩოში უნდა იყოს, და განაცხადა, რომ თურქეთი სრულად მზადაა ამ ძალისხმევის მხარდასაჭერად.
ფიდანმა აღნიშნა, რომ პალესტინელების ღაზაში დარჩენა გარანტირებული უნდა იყოს და ღაზა ერთობლივად უნდა აღდგეს. მან შეახსენა, რომ ითო ალ-აქსას მეჩეთის დასაცავად დაარსდა და თქვა, რომ ნებისმიერი სისუსტე ორგანიზაციის ფუნდამენტურ მისიას დაასუსტებს.
ფიდანმა ასევე აღნიშნა, რომ, მისი აზრით, ისრაელის თავდასხმები სირიაზე, ლიბანსა და ირანზე უფრო ფართო არასტაბილურობის საფრთხეს ქმნის, რაც რეგიონულ და გლობალურ უსაფრთხოებას ემუქრება.