ისრაელმა ღაზას ზეითუნის რაიონში სამ დღეში 300-ზე მეტი სახლი გაანადგურა, რის გამოც სამოქალაქო თავდაცვამ ეს ქმედება სამოქალაქო დასახლებებზე განზრახ თავდასხმად შეაფასა.
ღაზაში სამოქალაქო თავდაცვის სპიკერმა მაჰმუდ ბასალმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ისრაელის ძალები ზეითუნში ინტენსიურ თავდასხმებს ახორციელებენ და განსაკუთრებით ხუთ ან მეტ სართულიან შენობებს ბომბავენ.
ბასალმა აღნიშნა, რომ გამოყენებული ასაფეთქებელი ნივთიერებები მიმდებარე ნაგებობების ჩამონგრევას იწვევს და ზოგიერთი სახლი მაშინ დაინგრა, როდესაც შიგნით მაცხოვრებლები იმყოფებოდნენ. მან ასევე დასძინა: „ნგრევა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე განხორციელდა და ინტენსიური დაბომბვა ხელს უშლიდა სამაშველო ჯგუფებს დაჭრილებთან მისვლაში“.
ზეითუნის რაიონი, რომელიც ღაზას ცენტრში მდებარეობს, ამ ხოცვა-ჟლეტის დროს არაერთხელ გახდა ისრაელის თავდასხმების სამიზნე.
ბოლო ნგრევა არის პროცესის გაგრძელება, რომელსაც პალესტინის ხელისუფლება ისრაელის გეგმის ნაწილად მიიჩნევს, გაანადგუროს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა და გაასუფთავოს ტერიტორია.
სამოქალაქო თავდაცვის ჯგუფები იტყობინებიან, რომ მიმდინარე დაბომბვის გამო ბევრ რაიონში შესვლა უჭირთ და შიშობენ, რომ ნანგრევებში ჯერ კიდევ ხალხი შეიძლება იყოს ჩარჩენილი.
თვითმხილველების თქმით, ზეითუნის ზოგიერთ რაიონში მთელი ბლოკები მიწასთან არის გასწორებული.
ისრაელის გენოციდი ღაზაში
2023 წლის ოქტომბერში დაწყებულმა ისრაელის ხოცვა-ჟლეტამ ღაზაში, ადგილობრივი ჯანდაცვის ორგანოების ცნობით, 61,700-ზე მეტი პალესტინელის სიკვდილი გამოიწვია. დაღუპულთა თითქმის ნახევარს ქალები და ბავშვები შეადგენენ.
სახლების ნგრევის გამო ასობით ათასი ადამიანი გადასახლდა, რის გამოც ბევრი იძულებული გახდა გადატვირთულ კარვებში ან დაზიანებულ შენობებში ეპოვნა თავშესაფარი.
გასული წლის ნოემბერში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის იოავ გალანტის წინააღმდეგ ღაზაში ომის დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების გამო დაპატიმრების ორდერი გასცა.
ისრაელის წინააღმდეგ გენოციდის საქმე საერთაშორისო სასამართლოშიც მიმდინარეობს.
საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა არაერთხელ გააკეთეს გაფრთხილება, რომ ისრაელის მიერ ღაზაში სამოქალაქო საკუთრების ფართომასშტაბიანი განადგურება არღვევს საერთაშორისო სამართალს და ეწინააღმდეგება წესებს, რომლებიც კრძალავს კოლექტიურ დასჯასა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მიზანში ამოღებას.