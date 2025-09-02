აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ გაკვირვებულია ვაშინგტონში ისრაელის ლობის მიერ კონგრესზე გავლენის დაკარგვით და აღნიშნა, რომ საკუთარ რესპუბლიკურ პარტიაში თაობათა შორის ცვლილება ხდება.
ტრამპმა Daily Caller-თან ინტერვიუში, რომელიც პარასკევს შედგა და ორშაბათს გამოქვეყნდა, განაცხადა, რომ ისრაელის მხარდაჭერა კონგრესში "წარსულის გადმონაშთია", 20 წლის წინანდელთან შედარებით.
"შემიძლია გითხრათ, რომ ისრაელი იყო ყველაზე ძლიერი ლობი, რაც კი ოდესმე მინახავს კონგრესში. უფრო ძლიერი, ვიდრე ნებისმიერი პიროვნების, კომპანიის, ინსტიტუტის ან შტატის ლობი", - აღნიშნა ტრამპმა და დასძინა: "დღეს მას ასეთი ძლიერი ლობი აღარ აქვს. ეს წარმოუდგენელია."
ტრამპმა დასძინა, რომ წარსულში ისრაელის შესახებ ცუდად საუბარი ართულებდა პოლიტიკაში დარჩენას, მაგრამ ისეთმა ფიგურებმა, როგორებიც არიან დემოკრატი კონგრესმენი ალექსანდრია ოკასიო-კორტესი და მისი პროგრესული მოკავშირეები, შეცვალეს ეს დისკუსია. "ისრაელი იყო ყველაზე ძლიერი ლობი, რაც კი ოდესმე მინახავს. მათ სრული კონტროლი ჰქონდათ კონგრესზე, მაგრამ ახლა ასე აღარ არის. ცოტათი გაკვირვებული ვარ ამის შემხედვარე", - დასძინა მან.
ეს კომენტარები მას შემდეგ გაკეთდა, რაც Pew Research Center-ის მარტის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ აშშ-ის ზრდასრული მოსახლეობის 53%-ს უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს ისრაელის მიმართ. ეს მაჩვენებელი 2022 წელს 42% იყო, ხოლო 50 წლამდე რესპუბლიკელებში უარყოფითი შეხედულებები იმავე პერიოდში 35%-დან 50%-მდე გაიზარდა.
"საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამყაროს" დაკარგვა
ტრამპმა ხაზი გაუსვა, რომ პრეზიდენტობის დროს ისრაელის მტკიცე მხარდამჭერი იყო და მაგალითად მოიყვანა ირანზე თავდასხმა და იერუსალიმის ისრაელის დედაქალაქად აღიარება. თუმცა, მან აღიარა, რომ ისრაელმა დაკარგა "საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამყარო" და აღნიშნა, რომ ღაზაში განადგურებამ ზიანი მიაყენა მის საერთაშორისო რეპუტაციას.
"არიან ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ 7 ოქტომბრის მოულოდნელი თავდასხმა საერთოდ არ მომხდარა", - განაცხადა ტრამპმა და დასძინა: "შესაძლოა, ისინი ომს იგებენ, მაგრამ ვერ იგებენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამყაროს და ეს მათ ზიანს აყენებს."
განცხადებები ემთხვევა ტრამპის გარშემო მყოფი ცნობილი მემარჯვენე ფიგურების მიერ ისრაელისადმი მტკიცე მხარდაჭერისგან დისტანცირებას. რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა მარჯორი ტეილორ გრინმა ისრაელს ღაზაში "გენოციდის" მოწყობაში დასდო ბრალი, ხოლო ტრამპის ყოფილმა სტრატეგმა სტივ ბენონმა განაცხადა, რომ ისრაელი "ნამდვილი მოკავშირე" არ არის და პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ბლოკი არასაიმედოა.
იგივე პოზიცია დაიკავა სხვა ცნობილმა რესპუბლიკელმა კანონმდებელმა თომას მასიმ. ამ მზარდ სიას ასევე შეუერთდნენ ისეთი პოლიტიკური კომენტატორები, როგორებიც არიან ქენდის ოუენსი, ნიკ ფუენტესი და ტაკერ კარლსონი.