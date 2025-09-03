ბელგიამ გამოაცხადა ყოვლისმომცველი ზომები ისრაელის წინააღმდეგ ღაზაში გენოციდის გამო. ეს ზომები მოიცავს სანქციებს, გაფართოებულ იარაღის ემბარგოს და უკანონო ისრაელის დასახლებებში წარმოებული საქონლისა და მომსახურების იმპორტის აკრძალვას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
შეთანხმება, რომელიც მიღებულ იქნა ფედერალური მთავრობის შეზღუდულ კაბინეტის სხდომაზე, მიზნად ისახავს ისრაელზე ზეწოლის გაზრდას იმის გამო, რასაც ოფიციალური პირები „ჰუმანიტარულ ტრაგედიას პალესტინაში“ უწოდებენ.
ისრაელის ულტრამემარჯვენე მინისტრები იტამარ ბენ-გვირი და ბეზალელ სმოტრიჩი, ასევე ჰამასის პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობა, ბელგიაში პერსონა ნონ გრატად გამოცხადდებიან. მათი სახელები დაემატება შენგენის საინფორმაციო სისტემას (SIS).
ბელგიის ხელისუფლება შეზღუდავს საკონსულო მომსახურებას უკანონო დასახლებებში მცხოვრები ისრაელის მოქალაქეებისთვის და შეისწავლის გრძელვადიანი D ტიპის ვიზების გაცემის აკრძალვის გზებს ამ პირებისთვის.
ბელგიის ფედერალური პროკურატურა ასევე დაევალება იმ ბელგიის მოქალაქეების გასამართლებას, რომლებიც ჩართული არიან საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის სერიოზულ დარღვევებში ისრაელში ან ოკუპირებულ პალესტინის ტერიტორიებზე.
მთავრობამ გადაწყვიტა გააფართოოს არსებული იარაღის ექსპორტის და ტრანზიტის აკრძალვა ისრაელზე, რათა მოიცვას ყველა სამხედრო პროდუქტი და ორმაგი დანიშნულების მასალა. ასევე, ის მოუწოდებს ევროკავშირს სრული ემბარგოსთვის ლობირებას.
სამეფო დეკრეტით, ასევე აიკრძალება უკანონო ისრაელის დასახლებებში წარმოებული საქონლის იმპორტი. ეს ნაბიჯი მსგავსია ირლანდიისა და სლოვენიის მიერ ადრე მიღებული ზომების.
ბელგიის მთავრობამ ასევე განაცხადა, რომ უარს იტყვის ისრაელის სამხედრო ფრენების ნებართვის მოთხოვნებზე მიმდინარე ხოცვა-ჟლეტის დროს და შეამცირებს ისრაელის თავდაცვის აღჭურვილობაზე დამოკიდებულებას.
პალესტინის აღიარება
ბელგიამ ასევე გაიმეორა თავისი მხარდაჭერა ორი სახელმწიფოს გადაწყვეტისადმი და განაცხადა, რომ შეუერთდება ნიუ-იორკის დეკლარაციას, რომელშიც შედის საფრანგეთი და საუდის არაბეთი. ეს ნაბიჯი განიხილება როგორც ნიშანი პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებისკენ.
მთავრობამ განაცხადა, რომ ოფიციალური აღიარება მოხდება ყველა მძევლის გათავისუფლებისა და ჰამასის მსგავსი ჯგუფების პალესტინის ადმინისტრაციის მიღმა დატოვების შემდეგ.
ევროპულ დონეზე, ბელგია იმოქმედებს ისრაელთან სავაჭრო, კვლევითი და საავიაციო შეთანხმებების შეჩერებისთვის და ევროკავშირის ტექნიკურ პროგრამებში თანამშრომლობის შეწყვეტისთვის.
ბრიუსელი ასევე მოუწოდებს ევროკავშირს მხარი დაუჭიროს დასახლებების პროდუქტების აკრძალვას, საერთაშორისო სასამართლოს 2024 წლის ივლისში გამოცხადებული მოსაზრების შესაბამისად.
„ფედერალური მთავრობა ხაზს უსვამს თავის ურყევ გადაწყვეტილებას, უზრუნველყოს კონფლიქტის ყველა მხარის მიერ საერთაშორისო სამართლის დაცვა“, - ნათქვამია განცხადებაში, სადაც ნათქვამია, რომ საერთაშორისო სამართლის ნებისმიერი დადასტურებული დარღვევა დაგმობილია.
ბელგია მიჰყვება საფრანგეთის, გაერთიანებული სამეფოს, კანადისა და ავსტრალიის კვალს, რომლებიც აცხადებენ, რომ აღიარებენ პალესტინას გაეროს მომავალ გენერალურ ასამბლეაზე.