სერბეთში მეტოქე მომიტინგე ჯგუფებს შორის დაპირისპირება განახლდა. პოლიციის განცხადებით, უკვე რამდენიმე კვირაა ანტისამთავრობო დემონსტრაციები ქუჩის ძალადობაში გადაიზარდა.
ნოემბერში ნოვი სადის სარკინიგზო სადგურის სახურავის ჩამონგრევის შედეგად 16 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ სერბეთში კორუფციის საწინააღმდეგო არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა.
ხუთშაბათს საღამოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი დემონსტრანტები კვლავ შეიკრიბნენ სერბეთის სხვადასხვა ქალაქში. ეს პროტესტი მოეწყო სამშაბათს, ქალაქ ვრბასში, დედაქალაქ ბელგრადიდან დაახლოებით 160 კილომეტრში, მმართველი პარტიის მხარდამჭერების მიერ მომიტინგეებზე თავდასხმის საპასუხოდ.
ოთხშაბათს პროსამთავრობო მხარდამჭერების დიდმა ჯგუფებმა, რომელთა უმეტესობას ნიღბები ეკეთა, პროტესტანტებს დაუპირისპირდნენ და ორმა ჯგუფმა ერთმანეთს ბოთლები, ქვები და ფეიერვერკები ესროლა.
პოლიციამ ოთხშაბათს მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 50 ადამიანი დააკავა და 30-მდე სპეცრაზმელი დაშავდა.
ტელევიზია RTS-ის ინფორმაციით, ხუთშაბათს მომიტინგეებმა დააზიანეს მმართველი სერბეთის პროგრესული პარტიის (SNS) გენერალური შტაბი ნოვი სადში და ამ ქალაქში SNS-ის კიდევ ორი ოფისი.
დედაქალაქ ბელგრადში მომიტინგეები სამთავრობო შენობებისა და არმიის შტაბის წინ შეიკრიბნენ, რის შემდეგაც ახლომდებარე SNS-ის ოფისებისკენ გაემართნენ. თუმცა, სპეცრაზმმა ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა, რათა მომიტინგეებს ოფისებამდე მისვლის საშუალება არ მისცემოდა.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა: "ეს აღარ არის მშვიდობიანი სტუდენტური პროტესტი, არამედ ადამიანები, რომლებიც ძალადობის პროვოცირებას ცდილობენ... ეს არის თავდასხმა სახელმწიფოს წინააღმდეგ".
სამინისტრომ განაცხადა, რომ ხუთშაბათს საღამოს სულ მცირე ხუთი პოლიციელი დაშავდა და 14 მომიტინგე დააკავეს.
"ზეწოლის გაძლიერება"
მთავრობის უმოქმედობით იმედგაცრუებულმა მომიტინგეებმა ნოვი სადის ტრაგედიის გამოძიება მოითხოვეს და მემარჯვენე პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩს ვადამდელი არჩევნების ჩატარებისკენ მოუწოდეს.
სერბეთში ბოლო ცხრა თვის განმავლობაში ძირითადად მშვიდობიანი და სტუდენტების მიერ ორგანიზებული ათასობით დემონსტრაცია გაიმართა, რომელთა ნაწილში ასობით ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. თუმცა, ამ კვირის ძალადობა მნიშვნელოვან ესკალაციაზე მიუთითებს და აჩვენებს, რომ ზეწოლა იზრდება ვუჩიჩის პოპულისტურ მთავრობაზე, რომელიც ხელისუფლებაში 13 წელია.
გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტების მიერ ამ თვის დასაწყისში გაკეთებული განცხადების თანახმად, 28 ივნისს ბელგრადში დაახლოებით 140 000 მომიტინგის შეკრების დღიდან, მთავრობამ აქტივისტების მიმართ „ზეწოლის გაძლიერებით“ უპასუხა.
ექსპერტებმა განაცხადეს, რომ მომიტინგეები „შევიწროების შემაშფოთებელი მაგალითის“ წინაშე დგანან, მათ შორის პოლიციის გადაჭარბებული ძალის გამოყენება, დაშინება და თვითნებური დაპატიმრებები.
ვუჩიჩმა არაერთხელ უარყო ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოწოდებები და თქვა რომ დემონსტრაციები შეთქმულებაა, რომელიც მის დასამხობად გარე ძალების მიერ არის დაგეგმილი.
სტუდენტები ამტკიცებდნენ, რომ პოლიციამ ძალიან ცოტა გააკეთა ოპოზიციის აქციებზე თავდასხმების შესაჩერებლად, ხოლო პროსამთავრობო მხარდამჭერებს იცავდა.
"ხელისუფლებამ გუშინ ღამით სამოქალაქო ომის დაწყება სცადა", - წერდნენ სტუდენტები თავიანთ ოფიციალურ Instagram გვერდზე.
ოთხშაბათს ღამით პროსამთავრობო ბანაკების მონახულებისას ვუჩიჩმა უარყო ბრალდება, რომ ძალადობა მისმა მხარდამჭერებმა დაიწყეს.
მან გვიან ღამით გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ანტისამთავრობო მომიტინგეებთან დაკავშირებით: "არავის არსად არავინ დასხმია თავს".
„ისინი ყველგან მიდიოდნენ განსხვავებულად მოაზროვნეებზე თავდასასხმელად“, - დასძინა მან.
მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტებმა ამ დროისთვის პრემიერ-მინისტრის გადადგომა და მისი კაბინეტის დაშლა გამოიწვია, ვუჩიჩი აგრძელებს რეორგანიზებული მთავრობის სათავეში ყოფნას.