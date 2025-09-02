ათობით ათასი ადამიანი მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით ქუჩებში გამოვიდა ლოზუნგით "მუშები მილიარდერების ნაცვლად", რათა გააპროტესტონ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია.
აქციები ორშაბათს 50-ვე შტატში გავრცელდა. მომიტინგეები ითხოვდნენ მუშათა უფრო ძლიერ უფლებებს, სრულად დაფინანსებულ სკოლებს, საყოველთაო ჯანდაცვას, ყველასთვის საცხოვრებელს, კორპორაციული კორუფციისა და ფედერალური ჩარევების დასრულებას.
ნიუ-იორკში ასობით ადამიანი შეიკრიბა ტრამპის კოშკის წინ და სკანდირებდნენ მოწოდებებს ტრამპის გადადგომის შესახებ.
ბენდის ჯგუფები შეუერთდნენ მომიტინგეებს, რომლებსაც ეჭირათ პლაკატები საარსებო ხელფასისა და ჯანდაცვის მოთხოვნით.
მიუხედავად იმისა, რომ ნიუ-იორკში მინიმალური ხელფასი 16,50 დოლარია, დამცველები ხაზს უსვამენ, რომ ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის (MIT) მიერ ქალაქში ერთი ზრდასრული ადამიანისთვის გამოთვლილ საარსებო მინიმუმს, რომელიც დაახლოებით 33 დოლარს შეადგენს.
მისისიპიშიც კი, ქვეყნის ერთ-ერთ შტატში ცხოვრების ყველაზე დაბალი ხარჯებით, საარსებო მინიმუმი 20,75 დოლარია. ეს მაჩვენებელი თითქმის სამჯერ აღემატება ფედერალურ მინიმალურ ხელფასს, რომელიც 7,25 დოლარს შეადგენს და 2009 წლიდან არ შეცვლილა.
ჩიკაგოში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ქალაქის ცენტრში, ტრამპის გეგმის წინააღმდეგ, რომ ქალაქში განათავსოს ეროვნული გვარდიის ნაწილები, როგორც ეს გააკეთა ლოს-ანჯელესსა და ვაშინგტონში.
მერმა ბრენდონ ჯონსონმა მომიტინგეებისგან ტაში დაიმსახურა, როდესაც თქვა: "ეს არის ქალაქი, რომელიც დაიცავს ქვეყანას", რის შემდეგაც დემონსტრანტებმა ჩიკაგოს ცისფერი ზოლებით გაფორმებული დროშები ააფრიალეს.
მომიტინგეებმა ასევე გამოხატეს შიში ძალადობის გამო ფედერალური ნაწილების ან საიმიგრაციო აგენტების გაგზავნის შემთხვევაში.
მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართულ მიტინგებზე წინა პლანზე წამოიჭრა ისეთი საჩივრები, როგორიცაა ცხოვრების გაძვირებული ხარჯები, ჯანდაცვა, საცხოვრებელი და განცდა, რომ რიგითმა ადამიანებმა დაკარგეს კონტროლი თავიანთ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მომავალზე.