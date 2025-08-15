თურქეთმა, ესპანეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ დაგმეს ისრაელის მიერ ოკუპირებული დასავლეთ სანაპიროს E1 ზონაში ათასობით ახალი უკანონო ებრაული დასახლების მშენებლობის დამტკიცება. ოთხი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა გააკეთეს გაფრთხილება, რომ ეს ნაბიჯი ძირს გამოუთხრის ორი სახელმწიფოს პრინციპზე საკითხის გადაწყვეტის გზას და დაარღვევს საერთაშორისო სამართალს.
ისრაელის მედიის ცნობით, ხუთშაბათს ფინანსთა მინისტრმა ბეზალელ სმოტრიჩმა დაამტკიცა 3401 საცხოვრებელი ერთეულის მშენებლობა მაალე ადუმიმში, იერუსალიმის აღმოსავლეთით და 3515 ერთეულის მშენებლობა მის შემოგარენში. პროექტი მიზნად ისახავს დასავლეთ სანაპიროს ორ ნაწილად - ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებად გაყოფას და აღმოსავლეთ იერუსალიმის იზოლირებას.
თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ აღნიშნული ნაბიჯი "უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართალს და გაეროს რეზოლუციებს", "მისი სამიზნეა პალესტინის სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა, რაც ორი სახელმწიფოს პრინციპზე საკითხის გადაწყვეტის საფუძველია და ასევე ძირს უთხრის მყარი მშვიდობის იმედებს".
განცხადებაში კიდევ ერთხელ დადასტურდა თურქეთის მხარდაჭერა დამოუკიდებელი პალესტინის სახელმწიფოსადმი, რომლის დედაქალაქია აღმოსავლეთ იერუსალიმი, 1967 წლის საზღვრების საფუძველზე.
ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა გაფართოება შეაფასა, როგორც "საერთაშორისო სამართლის კიდევ ერთი დარღვევა" და განაცხადა, რომ ეს "ძირს უთხრის ორი სახელმწიფოს პრინციპით გადაწყვეტის განხორციელებას, რაც მშვიდობის ერთადერთი გზაა" და დაგმო ჩასახლებულთა ძალადობა.
დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ ლამიმ განაცხადა, რომ ღაზაში "საშინელი" მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა ისრაელის ქმედებებით და რომ ორი სახელმწიფოს პრინციპით გადაწყვეტის გზა კიდევ უფრო მეტ საფრთხეშია.
ლამიმ აღნიშნა, რომ კანადელ და ფრანგ კოლეგებთან ერთად განიხილა დაუყოვნებლივ ცეცხლის შეწყვეტის, მძევლების გათავისუფლებისა და ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდის აუცილებლობა.
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ისრაელს მოუწოდა "შეაჩეროს დასახლებების მშენებლობა" და განაცხადა, რომ "მკაცრად უარყოფს" ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე ათასობით ახალი სახლის დამატების გეგმას.
პალესტინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი ეს გადაწყვეტილება შეაფასა, როგორც პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს "დიდი ისრაელის" ხედვის ნაწილი და გააფრთხილა, რომ ეს გააძლიერებს ოკუპაციას და გამორიცხავს პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის შესაძლებლობას.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ისრაელის დასახლებებს დასავლეთ სანაპიროზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში საერთაშორისო სამართლის დარღვევად მიიჩნევს.
საერთაშორისო სასამართლომ ივლისში დაადგინა, რომ ისრაელის მიერ პალესტინის ტერიტორიების ოკუპაცია უკანონოა და მოუწოდა ყველა დასახლების დაცვლისკენ.
გაეროს წარმომადგენლებმა არაერთხელ გაუსვეს ხაზი, რომ დასახლებების გაფართოების გაგრძელება საფრთხეს უქმნის ორი სახელმწიფოს პრინციპით გადაწყვეტის განხორციელებას, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის დასრულების მთავარ გზად ითვლება.