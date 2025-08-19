პალესტინელი ოფიციალური პირის განცხადებით, რომელიც ანონიმურობას ინარჩუნებს, ეს წინადადება წარმოადგენს ჩარჩო-ხელშეკრულებას, რომელიც მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებას ისახავს მიზნად. ჰამასი შიდა კონსულტაციებს გამართავს საკუთარ ხელმძღვანელობასა და სხვა პალესტინურ პარტიებთან, რათა შეაფასოს შუამავლების მიერ შეთავაზებული გეგმა.
ეს მოვლენები ვითარდება ისრაელის არმიის მიერ ღაზაში სახმელეთო ოპერაციის დაწყების გეგმების ფონზე. უფლებადამცველი ჯგუფები და ჰუმანიტარული ორგანიზაციები აფრთხილებენ, რომ ასეთმა ინტერვენციამ შესაძლოა ასობით ათასი პალესტინელის იძულებით გადაადგილება გამოიწვიოს.
აღნიშნული წინადადება ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ იქნა მოწონებული. ეს ნაბიჯი შეფასდა, როგორც ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს პოლიტიკური მანევრი, რომელიც მიზნად ისახავს კოალიციური მთავრობის სტაბილურობის შენარჩუნებას ფინანსთა მინისტრ ბეცალელ სმოტრიჩისა და ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრ იტამარ ბენ-გვირის კეთილგანწყობის მოპოვებით.
სმოტრიჩი გადადგომით იმუქრებოდა მას შემდეგ, რაც ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელი ღაზას ჰუმანიტარულ დახმარებას აწვდიდა. ეს განცხადება ეწინააღმდეგება მიზანმიმართული შიმშილის პოლიტიკას, რამაც ალყაში მოქცეულ რეგიონში კატასტროფული სურსათის ნაკლებობა გამოიწვია. თუმცა, სმოტრიჩმა ორშაბათს ეს მუქარა უკან წაიღო. ნეთანიაჰუმ სმოტრიჩი და ბენ-გვირი კაბინეტის სხდომაზე მიიწვია, რომელშიც ისინი მანამდე არ მონაწილეობდნენ ღაზისთვის შეზღუდული დახმარების მიწოდების გადაწყვეტილების მიღებისას.
გასულ კვირას პალესტინის წინააღმდეგობის ჯგუფმა, ჰამასმა, განაცხადა, რომ მაღალი დონის დელეგაცია კაიროში ეგვიპტელ ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკებებს მართავდა, ომის 23-ე თვეში ცეცხლის შეწყვეტის რთული შეთანხმების მიღწევის მცდელობის ფარგლებში.
კატარი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ეგვიპტე ისრაელსა და ჰამასს შორის შუამავლობენ. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ბადრ აბდელატიმ, ორშაბათს ღაზასა და ეგვიპტეს შორის მდებარე რაფაჰის სასაზღვრო პუნქტის მონახულებისას განაცხადა: „ამჟამად ეგვიპტის ტერიტორიაზე პალესტინური და კატარული დელეგაციები იმყოფებიან, რომლებიც ძალისხმევას აძლიერებენ სისტემატური მკვლელობებისა და შიმშილის დასასრულებლად.“
აბდელატიმ, პალესტინის პრემიერ-მინისტრ მუჰამედ მუსტაფასთან ერთად რაფაჰის სასაზღვრო პუნქტზე გამართულ პრესკონფერენციაზე, თქვა: „ჩვენ უარვყოფთ ღაზიდან ნებისმიერი პალესტინელის გადასახლებას.“
გასულ კვირას გაკეთებულ განცხადებაში აბდელატიმ აღნიშნა, რომ კაირო, კატართან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, მუშაობს „60-დღიან ცეცხლის შეწყვეტაზე, რათა უზრუნველყოს ჰუმანიტარული და სამედიცინო დახმარების შეუზღუდავი ნაკადი ღაზაში, ზოგიერთი მძევლისა და პალესტინელი პატიმრის გათავისუფლებასთან ერთად.“
ეგვიპტემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი მხარდაჭერა ღაზაში ომის დასრულებისკენ მიმართული დიპლომატიური ძალისხმევისადმი და ხაზი გაუსვა მოლაპარაკებების განახლებისა და გადაწყვეტილების მიღწევის აუცილებლობას. კაირომ ასევე გააფრთხილა, რომ მიმდინარე ძალადობამ და ისრაელის მიერ ტერიტორიული პრეტენზიების გაფართოების რიტორიკამ შესაძლოა რეგიონული სტაბილურობა შეარყიოს და კონფლიქტი გაახანგრძლივოს.