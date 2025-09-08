აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კვირას გააფრთხილა უცხოური კომპანიები, დაიცვან აშშ-ის კანონები, მას შემდეგ რაც ჯორჯიის შტატში მშენებარე Hyundai-LG-ის ბატარეების ქარხანაში დაახლოებით 300 სამხრეთ კორეელი მუშა დააკავეს არალეგალურად მუშაობის ბრალდებით.
დაკავებები განხორციელდა ტრამპის მიერ ქვეყნის მასშტაბით მიგრანტების წინააღმდეგ კამპანიის ფარგლებში განხორციელებული ყველაზე მასშტაბური ოპერაციის დროს.
პრეზიდენტმა სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა: "გთხოვთ, პატივი სცეთ ჩვენი ქვეყნის საიმიგრაციო კანონებს. თქვენი ინვესტიციები მისასალმებელია და ჩვენ მოგიწოდებთ, თქვენი ძალიან ჭკვიანი ხალხი კანონიერად შემოიყვანოთ... სანაცვლოდ, ჩვენ გვინდა, რომ დაიქირაოთ და გაწვრთნათ ამერიკელი მუშები".
ჩხრეკის ამსახველ კადრებში ჩანს მუშები ხელბორკილებითა და ტერფებზე ჯაჭვებით ავტობუსში ჩასმული.
LG Energy Solution-მა განაცხადა, რომ 47 თანამშრომელი დააკავეს, რომელთაგან 46 სამხრეთ კორეელი იყო, ერთი კი ინდონეზიელი.
კომპანიის განცხადებით, თვლის, რომ დაკავებულთა დაახლოებით 250 კონტრაქტორი ფირმის მიერ იყო დასაქმებული და უმეტესობა სამხრეთ კორეელი იყო.
სამხრეთ კორეა, აზიის სიდიდით მეოთხე ეკონომიკა, არის მსხვილი საავტომობილო და ელექტრონიკის მწარმოებელი, რომელსაც მრავალი ქარხანა აქვს შეერთებულ შტატებში.
მისმა კომპანიებმა მილიარდობით დოლარი ჩადეს აშშ-ში ქარხნების მშენებლობაში, რათა აშშ-ს ბაზარზე შესულიყვნენ და თავიდან აეცილებინათ ტრამპის სატარიფო მუქარა.
პრეზიდენტი ლი ჯე-მიუნგი ტრამპს გასულ თვეში განხორციელებული ვიზიტის დროს შეხვდა, ხოლო სეულმა ივლისში აშშ-ში 350 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია დაადასტურა.
თუმცა, ტრამპმა მილიონობით არარეგისტრირებული მიგრანტის დეპორტაციის და ამავე დროს, აშშ-ის საწარმოო სექტორის აღორძინების პირობა დადო.
აშშ-ის ლიდერმა, როგორც ჩანს, აღიარა ადგილობრივი სამუშაო ძალის ექსპერტიზის ნაკლებობა და ამავდროულად, ინვესტორებს კანონის დაცვისკენ მოუწოდა.
იმიგრაციისა და საბაჟო აღსრულების დეპარტამენტის (ICE) ჯგუფების რეიდის შესახებ საუბრისას, რამაც სამხრეთ კორეასთან ურთიერთობა დაძაბა, ტრამპმა თქვა: "ICE აკეთებდა იმას, რაც სწორი იყო, რადგან ისინი აქ უკანონოდ იმყოფებოდნენ".
ტრამპმა თქვა: "ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი, რომელიც დამატებითი პერსონალის მოზიდვით ჩვენი ხალხის განათლებასა და ამ სამუშაოების ჩვენი ხალხის მიერ შესრულების შესაძლებლობას უზრუნველყოფს".
სეულმა კვირას განაცხადა, რომ დასრულდა მოლაპარაკებები დაკავებული მუშების გათავისუფლების შესახებ და ისინი მალე გათავისუფლდებიან და სამშობლოში დაბრუნდებიან.
კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა კიმ კი-სუმ ჟურნალისტებს ჯორჯიის თვითმფრინავში ჩასხდომამდე განუცხადა: "ჩვენი ამჟამინდელი გადაუდებელი პრიორიტეტი არის როგორც LG Energy Solution-ის თანამშრომლების, ასევე ჩვენი პარტნიორი ფირმების თანამშრომლების სწრაფად გათავისუფლება".
Hyundai-მ განაცხადა, რომ დაკავებულთაგან არცერთი არ არის მისი თანამშრომელი.