შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ 2026 წლის G20-ის სამიტი მაიამიში გაიმართება. ეს იქნება პირველი შემთხვევა თითქმის ოცი წლის განმავლობაში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები უმასპინძლებს მსხვილı ეკონომიკების შეხვედრას.
ტრამპმა თქვა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას: "მომავალ წელს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 250 წლის იუბილეს აღვნიშნავთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებს პატივი ექნება, პირველად თითქმის 20 წლის განმავლობაში, უმასპინძლოს G20-ის სამიტს აქ, ამერიკაში".
ტრამპმა აღნიშნა, რომ სამიტის დღის წესრიგი იქნება "ეკონომიკური კეთილდღეობის გათავისუფლება მძიმე რეგულაციების მოხსნით, ხელმისაწვდომი ენერგიის წყაროების გახსნა და ახალი ტექნოლოგიების ლიდერობა".
ფინანსთა მინისტრ სკოტ ბესენტის მიერ მომზადებული პროგრამა უფრო „ინტენსიური ჯგუფის“ ირგვლივ ჩამოყალიბდება, რომელიც ძირითად საკითხებზე ფოკუსირდება მას შემდეგ, რაც G20 „ძირითადად გაფართოვდება G100-ად“, ნათქვამია განცხადებაში.
პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ სამიტი გაიმართება მაიამის Trump National Doral Golf-ში, მაგრამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ ღონისძიებიდან მოგებას არ მიიღებს.
„ყველას იქ უნდა, რადგან აეროპორტთან ძალიან ახლოსაა. ეს საუკეთესო ადგილმდებარეობაა. ეს ულამაზესია. სინამდვილეში, მათ კონკრეტულად სურდათ იქ ყოფნა, რადგან ეს საუკეთესო ადგილმდებარეობაა და ჩვენ ამით ფულს არ გამოვიმუშავებთ. ამაში ფული არ არის. მე უბრალოდ მინდა, რომ ყველაფერი კარგად წარიმართოს“, - თქვა ტრამპმა.
ეს განცხადება ტრამპის წინა საპრეზიდენტო ვადის დროს, 2019 წლის G7-ის სამიტის საკუთარ კურორტზე ჩატარების გადაწყვეტილებას მოგვაგონებს. მაშინ ტრამპმა ინტენსიური კრიტიკის შემდეგ გადაწყვეტილება შეცვალა. ამიტომ პრეზიდენტი ტრამპი ამჯერად განსაკუთრებით აღნიშნავს, რომ მისი კურორტი შეხვედრიდან ფინანსურ სარგებელს არ მიიღებს.
მაიამი ცნობილია, როგორც ლათინური ამერიკის კონტინენტის ფინანსური და საერთაშორისო დიპლომატიის ცენტრი და ოფიციალური პირები აღნიშნავენ, რომ ეს მდებარეობა ხელსაყრელია როგორც ხელმისაწვდომობის, ასევე სიმბოლური მნიშვნელობის თვალსაზრისით.
სამიტი დაემთხვევა დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ხელმოწერიდან 250 წლის იუბილეს.
აშშ-მა G20-ის ბოლო სამიტს უმასპინძლა 2009 წელს გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ, ობამას ადმინისტრაციის დროს პიტსბურგში.