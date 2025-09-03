ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
ტრამპი: აშშ-მ ვენესუელიდან წამოსული ნარკოტიკებით დატვირთული გემი დაბომბა
აშშ-ის უმაღლესმა დიპლომატმა რუბიომ, X-ზე განცხადებაში აღნიშნა, რომ ნარკოტიკებით დატვირთულ გემს „იდენტიფიცირებული ნარკოტერორისტული ორგანიზაცია“ მართავდა, რამაც ხაზი გაუსვა თავდასხმის მაღალი რისკის შემცველობას.
3 სექტემბერი 2025

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ოპერაცია ჩაატარა ვენესუელიდან წამოსულ ნარკოტიკებით დატვირთულ გემზე სამხრეთ კარიბის ზღვაში.

ტრამპმა სამშაბათს გააკეთა ეს განცხადება, სადაც ოპერაციის შესახებ მცირე დეტალები მოიყვანა. თუმცა, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ X პლატფორმაზე განაცხადა, რომ გემს „იდენტიფიცირებული ნარკოტერორისტული ორგანიზაცია“ მართავდა.

„ამ დილით ადრე, ჩემი ბრძანებით, აშშ-ის შეიარაღებულმა ძალებმა განახორციელეს კინეტიკური შეტევა სამიზნეებზე, რომლებიც იდენტიფიცირებულნი იყვნენ როგორც Tren de Aragua-ს ნარკოტერორისტები“, - განაცხადა ტრამპმა. თუმცა, მან არ მოგვაწოდა ინფორმაცია გამოყენებული იარაღის ტიპის შესახებ.

„თავდასხმა მოხდა მაშინ, როდესაც ტერორისტებს საერთაშორისო წყლებში უკანონო ნარკოტიკები გადაჰქონდათ აშშ-ის მიმართულებით. თავდასხმის შედეგად ლიკვიდირებულია 11 ტერორისტი.“

თავდაცვის მინისტრმა პიტ ჰეგსეთმა გააზიარა გემის სურათები თავდასხმამდე.

ვენესუელის მთავრობის პრესსამსახურმა საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის მოთხოვნაზე დაუყოვნებლივ არ უპასუხა.

ვენესუელის პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ ბოლო დღეებში განაცხადა, რომ თუ მის ქვეყანაზე თავდასხმა განხორციელდებოდა კარიბის ზღვაში განლაგებული აშშ-ის ძალების მიერ, ის „კონსტიტუციურად გამოაცხადებდა შეიარაღებულ რესპუბლიკას“ და უპასუხებდა თავდასხმას.

ეს განცხადებები გაკეთდა იმ დროს, როდესაც ვაშინგტონი ემზადება რეგიონში საზღვაო ყოფნის გასაფართოებლად, რათა ებრძოლოს ნარკოკარტელებს.

მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-ს არ განუცხადებია რაიმე სახმელეთო ოპერაციის დაგეგმვის შესახებ, ათასობით სამხედრო მოსამსახურე იგზავნება რეგიონში. ამან გამოიწვია ვენესუელის სანაპირო ზოლისა და კოლუმბიის საზღვარზე ჯარების მობილიზება და სამოქალაქო პირების გაწვევა სამხედრო სამსახურში.

აშშ-ის საზღვაო ფლოტი ამჟამად კარიბის ზღვაში განლაგებულია ორი Aegis-ის მართვადი სარაკეტო გამანადგურებლით, USS Gravely და USS Jason Dunham. ასევე, ლათინური ამერიკის სხვა რეგიონებში განლაგებულია USS Sampson-ის გამანადგურებელი და USS Lake Erie-ის კრეისერი.

ეს განლაგება მოხდა პრეზიდენტ ტრამპის მცდელობის ფარგლებში, გამოეყენებინა სამხედრო ძალა იმ კარტელების წინააღმდეგ, რომლებსაც ის ფენტანილის და სხვა ნარკოტიკების აშშ-ში შეტანაში ადანაშაულებდა.

