სირიის პრეზიდენტმა აჰმედ შარამ სირიის განვითარების ფონდი აამოქმედა და განაცხადა, რომ ფონდი ქვეყნის აღმშენებლობის საკვანძო ინსტრუმენტი იქნება.
სირიის არაბული საინფორმაციო სააგენტოს (SANA) ცნობით, განცხადება ხუთშაბათს, დედაქალაქ დამასკოში, დამასკოს ციხესიმაგრეში ფონდის გახსნის ცერემონიალზე გაკეთდა.
შარამ თავის გამოსვლაში თქვა: "დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ, რათა გამოვაცხადოთ სირიის განვითარების ფონდის გახსნა, რომლისთვისაც მოგიწოდებთ გაიღოთ გულუხვი შემოწირულობები, რათა აღვადგინოთ ის, რაც დაანგრია დამხობილმა რეჟიმმა და ის მიწები, რომლებიც გადაწვა, კვლავ ვაქციოთ აყვავებულ სახელმწიფოდ".
"დამხობილმა რეჟიმმა გაანადგურა ჩვენი ეკონომიკა, მოიპარა ჩვენი ფული, გაანადგურა ჩვენი სახლები და ხალხი ბანაკებში და ლტოლვილთა თავშესაფრებში გაყარა. დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, რათა განვკურნოთ საყვარელი სირიის ჭრილობები, აღვადგინოთ ის ხალხის დახმარებით და დავაბრუნოთ დევნილები და ლტოლვილები თავიანთ მიწებზე", - განაცხადა მან.
შარამ ასევე დასძინა, რომ ფონდი იქნება უკიდურესად გამჭვირვალე და ყველა თანხა, რომელიც სტრატეგიულ პროექტებზე დაიხარჯება, გასაჯაროვდება.
SANA-ს კორესპონდენტის თქმით, ფონდის ამოქმედებიდან რამდენიმე წუთში შემოწირულობებმა 30 მილიონ დოლარს გადააჭარბა.
მოგვიანებით, სახელმწიფო ტელევიზიამ El-İhbariye TV-მ განაცხადა, რომ განცხადებიდან დაახლოებით ერთ საათში შემოწირულობებმა 60 მილიონ დოლარს გადააჭარბა.
ბაშარ ალ-ასადმა, რომელიც დაახლოებით 25 წელი იყო სირიის ლიდერი, 2024 წლის დეკემბერში რუსეთში გაქცევით, ბოლო მოუღო ბაასის პარტიის რეჟიმს, რომელიც ხელისუფლებაში 1963 წლიდან იყო.
შარას ხელმძღვანელობით ახალი გარდამავალი მთავრობა იანვარში შეიქმნა.