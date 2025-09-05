ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ
1 მინიმალური კითხვა
სირიამ ასადის შემდგომი განვითარების ფონდი აამოქმედა
პრეზიდენტმა აჰმედ შარამ განაცხადა, რომ სირიის განვითარების ფონდი სირიის აღმშენებლობის საკვანძო ინსტრუმენტი იქნება.
სირიამ ასადის შემდგომი განვითარების ფონდი აამოქმედა
ალ შარა აცხადებს, რომ ფონდი უკიდურესად გამჭვირვალე იქნება და გაასაჯაროვებს ყველა თანხას, რაც სტრატეგიულ პროექტებზე დაიხარჯება / Reuters
5 სექტემბერი 2025

სირიის პრეზიდენტმა აჰმედ შარამ სირიის განვითარების ფონდი აამოქმედა და განაცხადა, რომ ფონდი ქვეყნის აღმშენებლობის საკვანძო ინსტრუმენტი იქნება.

სირიის არაბული საინფორმაციო სააგენტოს (SANA) ცნობით, განცხადება ხუთშაბათს, დედაქალაქ დამასკოში, დამასკოს ციხესიმაგრეში ფონდის გახსნის ცერემონიალზე გაკეთდა.

შარამ თავის გამოსვლაში თქვა: "დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ, რათა გამოვაცხადოთ სირიის განვითარების ფონდის გახსნა, რომლისთვისაც მოგიწოდებთ გაიღოთ გულუხვი შემოწირულობები, რათა აღვადგინოთ ის, რაც დაანგრია დამხობილმა რეჟიმმა და ის მიწები, რომლებიც გადაწვა, კვლავ ვაქციოთ აყვავებულ სახელმწიფოდ".

"დამხობილმა რეჟიმმა გაანადგურა ჩვენი ეკონომიკა, მოიპარა ჩვენი ფული, გაანადგურა ჩვენი სახლები და ხალხი ბანაკებში და ლტოლვილთა თავშესაფრებში გაყარა. დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, რათა განვკურნოთ საყვარელი სირიის ჭრილობები, აღვადგინოთ ის ხალხის დახმარებით და დავაბრუნოთ დევნილები და ლტოლვილები თავიანთ მიწებზე", - განაცხადა მან.

შარამ ასევე დასძინა, რომ ფონდი იქნება უკიდურესად გამჭვირვალე და ყველა თანხა, რომელიც სტრატეგიულ პროექტებზე დაიხარჯება, გასაჯაროვდება.

რეკომენდებული

SANA-ს კორესპონდენტის თქმით, ფონდის ამოქმედებიდან რამდენიმე წუთში შემოწირულობებმა 30 მილიონ დოლარს გადააჭარბა.

მოგვიანებით, სახელმწიფო ტელევიზიამ El-İhbariye TV-მ განაცხადა, რომ განცხადებიდან დაახლოებით ერთ საათში შემოწირულობებმა 60 მილიონ დოლარს გადააჭარბა.

ბაშარ ალ-ასადმა, რომელიც დაახლოებით 25 წელი იყო სირიის ლიდერი, 2024 წლის დეკემბერში რუსეთში გაქცევით, ბოლო მოუღო ბაასის პარტიის რეჟიმს, რომელიც ხელისუფლებაში 1963 წლიდან იყო.

შარას ხელმძღვანელობით ახალი გარდამავალი მთავრობა იანვარში შეიქმნა.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us