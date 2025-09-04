ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ხუთშაბათს განაცხადა, რომ მოსკოვს არ აქვს უფლება გადაწყვიტოს, შეიძლება თუ არა დასავლეთის ჯარების უკრაინაში განლაგება, და ხაზი გაუსვა კიევის სუვერენიტეტის პატივისცემის აუცილებლობას.
IISS (სტრატეგიული კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტი) პრაღის თავდაცვის სამიტზე საუბრისას, რუტემ განაცხადა: „რატომ უნდა გვაინტერესებდეს, რას ფიქრობს რუსეთი უკრაინაში ჯარების შესახებ? უკრაინა სუვერენული ქვეყანაა. ამის გადაწყვეტა მათ ევალებათ და არა სხვას“.
„უკრაინა სუვერენული ქვეყანაა; თუ უკრაინას სურს ძალები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხოების გარანტიას სამშვიდობო შეთანხმების მხარდასაჭერად, ეს მათი გადაწყვეტილებაა. ამის გადაწყვეტა სხვას არ შეუძლია. და ვფიქრობ, უნდა შევწყვიტოთ (რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ) პუტინის იმაზე ძლიერად წარმოჩენა, ვიდრე ის არის“, - განაცხადა რუტემ.
„საფრთხე ამ ომის დასრულების შემდეგაც არ გაქრება“
რუტემ რუსეთის მიერ უკრაინაში მიმდინარე ომი აღწერა, როგორც არსებული უსაფრთხოების საფრთხეების „ყველაზე აშკარა მაგალითი“, მაგრამ გააფრთხილა, რომ ეს გამოწვევები კონფლიქტით არ დასრულდება და დასძინა: „საფრთხე ამ ომის დასრულების შემდეგაც არ გაქრება. გარდა ამისა, საფრთხე მხოლოდ რუსეთით არ შემოიფარგლება. ჩინეთი, ირანი და ჩრდილოეთ კორეა ინდივიდუალურად და თანამშრომლობით ქმნიან გამოწვევებს. ისინი თავდაცვის ინდუსტრიის თანამშრომლობას უპრეცედენტო დონემდე ზრდიან. ისინი ემზადებიან გრძელვადიანი კონფლიქტისთვის. ამიტომ ჩვენც მზად უნდა ვიყოთ.“
რუტემ ასევე აღნიშნა ევროატლანტიკური და ინდო-წყნარი ოკეანის უსაფრთხოების ზონებს შორის მზარდი კავშირი და მიუთითა იაპონიასთან, ავსტრალიასთან, ახალ ზელანდიასთან და სამხრეთ კორეასთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაზე და განაცხადა:
„თუ ჩინეთი ერთ დღეს გადაწყვეტს თავს დაესხას ტაივანს, ეს თავდასხმით არ დაკმაყოფილდება. რატომ არ უნდა დაურეკოს (ჩინეთის პრეზიდენტმა) სი ძინპინმა თავის პატარა პარტნიორ ვლადიმერ პუტინს და არ დაგვაკავოს ევროპაში, ჩრდილოატლანტიკურ რეგიონში?“
„უსაფრთხოება მხოლოდ ფულით ვერ მიიღწევა“
ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოება მხოლოდ ფულით ვერ მიიღწევა და აღნიშნა ალიანსის მასშტაბით თავდაცვის ინდუსტრიის უფრო ძლიერი ძალისხმევის საჭიროება: „უსაფრთხოება მხოლოდ ფულით ვერ მიიღწევა. ჩვენ გვჭირდება რეალური ცეცხლსასროლი ძალა, მძიმე მეტალი და ახალი ტექნოლოგიები და ეს არის ის, რაც ჩვენს თავდაცვის ინდუსტრიამ ევროპაში, აშშ-ში და ალიანსის მასშტაბით უფრო სწრაფად უნდა უზრუნველყოს, ვიდრე ოდესმე... ჩვენ საკმარისად არ ვაწარმოებთ“, - გააფრთხილა მან.
რუტემ შეახსენა, რომ არც ისე დიდი ხნის წინ რუსეთი, ტეხასის შტატზე მცირე ეკონომიკის მიუხედავად, ყველა ნატოს წევრზე მეტ საბრძოლო მასალას აწარმოებდა, ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ევროპა ამჟამად ზრდის წარმოებას.
რუტემ შეაქო აშშ-ის ლიდერობა ალიანსში, განსაკუთრებით პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დროს, და განაცხადა, რომ ამან ხელი შეუწყო მოკავშირეების მაღალი თავდაცვის ხარჯების ვალდებულებების შესრულებას.
„ეს არასოდეს მოხდებოდა ტრამპის გარეშე“, - განაცხადა რუტემ და დასძინა, რომ მოკავშირეებმა, როგორიცაა იტალია, კანადა, ესპანეთი და ბელგია, ჰააგის სამიტზე ივნისში თავდაცვის ხარჯების 5%-იანი მიზანი დააკისრეს.