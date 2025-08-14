აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, მოახლოებული ალასკის სამიტის წინ, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გააფრთხილა, რომ თუ უკრაინაში ომს არ დაასრულებს, „ძალიან სერიოზული შედეგები“ დაემუქრება.
ოთხშაბათს, ვაშინგტონში, კენედის ცენტრში გაკეთებულ განცხადებაში, კითხვაზე, დაუწესდება თუ არა რუსეთს სანქციები, თუ პუტინი კონფლიქტს არ დაასრულებს, ტრამპმა უპასუხა: „დიახ, დაუწესდება. მათ ძალიან სერიოზული შედეგები ელით“.
ეს განცხადებები ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და სხვა ევროპელ ლიდერებთან ვირტუალური შეხვედრიდან რამდენიმე საათის შემდეგ გააკეთა. აშშ-ის პრეზიდენტმა ეს შეხვედრა „ძალიან კარგად“ შეაფასა და აღნიშნა: „ამ შეხვედრას 10-დან 10 ქულით შევაფასებდი, ეს იყო ძალიან, ძალიან მეგობრული შეხვედრა“.
მეორე შეხვედრა
ტრამპის კომენტარები მისი მეორე საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში პუტინთან პირველი პირისპირ შეხვედრისთვის მზადების ფონზე გაკეთდა. ტრამპის თქმით, სამიტი, რომელიც ალასკის უდიდეს ქალაქ ანკორიჯში იგეგმება, შესაძლოა საფუძველი გახდეს სამმხრივი სამიტისთვის პუტინის, ზელენსკისა და თავად მას შორის. „მეორე შეხვედრის გამართვის ალბათობა ძალიან მაღალია, რომელიც პირველზე უფრო პროდუქტიული იქნება, რადგან პირველ შეხვედრაზე შევეცდები, გავიგო, სად ვიმყოფებით და რას ვაკეთებთ“, - განაცხადა მან.
„თუ პირველი შეხვედრა კარგად ჩაივლის, მაშინვე სწრაფად გავმართავთ მეორე შეხვედრას. მსურს, ეს თითქმის დაუყოვნებლივ გავაკეთოთ და თუ მათ სურთ, სწრაფ მეორე შეხვედრას გავმართავთ პრეზიდენტ პუტინს, პრეზიდენტ ზელენსკისა და ჩემ შორის“, - თქვა ტრამპმა და აღნიშნა, რომ პარასკევის სამიტზე „რამდენიმე შესანიშნავი რამის“ მიღწევაა შესაძლებელი, თუმცა ის ძირითადად მომდევნო სამმხრივი სამიტისთვის „საფუძვლის მომზადებას“ ისახავს მიზნად.
ტრამპმა ასევე ხაზი გაუსვა იმის შესაძლებლობას, რომ ასეთი სამიტი არ შედგეს: „თუ საჭირო პასუხებს ვერ მივიღებ და ჩავთვლი, რომ მეორე შეხვედრა მიზანშეწონილი არ არის, მაშინ მეორე შეხვედრას არ გავმართავთ“.