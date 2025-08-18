ეკვადორის ქალაქ სანტო-დომინგოში, ბილიარდის სალონში მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად სულ მცირე შვიდი ადამიანი დაიღუპა. პოლიციის კვირას გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს თავდასხმა ქვეყანაში ბანდების ძალადობის გამო ბოლო დროს გახშირებული სისხლიანი თავდასხმების ჯაჭვის კიდევ ერთი რგოლია.
ეროვნულმა პოლიციამ განაცხადა, რომ მსხვერპლი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს მას შემდეგ, რაც ნიღბიანმა შეიარაღებულმა პირებმა თავდასხმა მოაწყვეს ბილიარდის სალონზე, დედაქალაქ კიტოდან დაახლოებით 150 კილომეტრის დაშორებით, ღამის ცხოვრების უბანში.
სოციალურ მედიაში გავრცელებულ, თუმცა დამოუკიდებელი წყაროების მიერ ჯერ კიდევ დაუდასტურებელ სათვალთვალო კამერის კადრებში ჩანს, რომ შავ ნიღბებში გამოწყობილი თავდამსხმელების ჯგუფი ცეცხლს უხსნის შესასვლელში მდგომ ორ მამაკაცს, შემდეგ კი შენობაში შედის და უმისამართოდ ისვრის. დადგინდა, რომ თავდამსხმელები შემთხვევის ადგილზე პოლიციის მანქანის მისვლამდე ცოტა ხნით ადრე მიიმალნენ.
ეს თავდასხმა მოხდა გასულ თვეში, სანაპირო ქალაქ გენერალ-ვილიამილ-პლაიასში, ბილიარდის სალონში მომხდარი მსგავსი ხოცვა-ჟლეტის შემდეგ, რომელსაც ცხრა ადამიანი ემსხვერპლა.
ეკვადორი, რომელიც ოდესღაც ლათინური ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე მშვიდობიან ქვეყნად ითვლებოდა, ძალადობის მზარდი ტალღის წინაშე აღმოჩნდა, რაც მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ნარკოკარტელებმა მისი პორტების გამოყენება დაიწყეს აშშ-სა და ევროპაში კოკაინის კონტრაბანდისთვის.
ოფიციალური მონაცემებით, ქვეყანაში მკვლელობების მაჩვენებელი 2018 წელს ყოველ 100 000 მოსახლეზე ექვსი იყო, ხოლო 2024 წელს ეს მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე 38-მდე გაიზარდა.