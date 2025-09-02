ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
ეიალ ზამირი: „ღაზაზე თავდასხმა შეიძლება გადაიზარდოს სრულ ოკუპაციაში და სამხედრო მმართველობაში“
ისრაელის თავდაცვის ძალების შტაბის უფროსმა, გენერალ-ლეიტენანტმა ეიალ ზამირმა კაბინეტი გააფრთხილა, რომ ღაზას ხელში ჩაგდების გეგმები ისრაელს ხანგრძლივ სამხედრო მმართველობაში ჩაითრევს; ამან კი მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებს შორის მწვავე დისკუსია გამოიწვი
/ Reuters
2 სექტემბერი 2025

ისრაელის თავდაცვის ძალების შტაბის უფროსმა, გენერალ-ლეიტენანტმა ეიალ ზამირმა მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე, რომელიც ომის შემდეგ ეტაპს ეხებოდა, გააფრთხილა, რომ ისრაელის გეგმა ღაზას ხელში ჩაგდების შესახებ, რისკს ქმნის, რომ ქვეყანა რეგიონის სრულ ოკუპაციაში ჩაითრიოს.

„თქვენ მიემართებით სამხედრო მთავრობისკენ. თქვენი გეგმა იქ მიგვიყვანს. გაიგეთ ამის შედეგები“, - განუცხადა ზამირმა კაბინეტს, როგორც იტყობინება The Times of Israel, Ynet-ის მოხსენიებით.

ზამირმა აღნიშნა, რომ ღაზას ქალაქის შემდეგ, ღაზას ცენტრში მდებარე ლტოლვილთა ბანაკებიც, სავარაუდოდ, ხელში იქნება ჩაგდებული, რაც კიდევ უფრო გააღრმავებს არმიის კონტროლს.

თუმცა, როგორც იტყობინება, ისრაელის მთავრობის მდივანმა იოსი ფუხსმა გააპროტესტა ეს შეხედულება და განაცხადა, რომ ღაზაში სამხედრო მთავრობის შექმნის გადაწყვეტილება არ მიღებულა.

ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ გვირმა სამხედრო მმართველობის ნაცვლად „ნებაყოფლობითი ემიგრაციის“ წახალისება შესთავაზა.

ზამირის განმეორებითი გაფრთხილებების მიუხედავად, რომ შედეგები გაეთვალისწინებინათ, კაბინეტის სხვა ულტრამემარჯვენე წევრმა, ფინანსთა მინისტრმა ბეზალელ სმოტრიჩმა ხაზი გაუსვა, რომ გადაწყვეტილება საბოლოოა.

ბენ გვირმა მოითხოვა კენჭისყრის ჩატარება, რათა ეჩვენებინა, რომ კაბინეტის უმრავლესობა ნაწილობრივი მძევლების შეთანხმების წინააღმდეგი იყო, მაგრამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბინიამინ ნეთანიაჰუმ უარი თქვა ამ მოთხოვნაზე, განაცხადა რა, რომ მაგიდაზე შეთანხმება არ იყო.

ისრაელი აცხადებს, რომ დათანხმდება მხოლოდ ყოვლისმომცველ შეთანხმებას, რომელიც მოიცავს ჰამასის განიარაღებას და ყველა მძევლის გათავისუფლებას.

