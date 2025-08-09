9 საათის წინ
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, თეთრ სახლში უმასპინძლა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ლიდერებს, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში კონფლიქტში იმყოფებოდნენ. სამიტზე ტრამპმა განაცხადა, რომ ორივე ქვეყანა ერთგულია ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარების.
პარასკევს გაკეთებულ განცხადებაში ტრამპმა აღნიშნა: "სომხეთი და აზერბაიჯანი იღებენ ვალდებულებას სამუდამოდ შეაჩერონ ყველა კონფლიქტი, გახსნან სავაჭრო, სამგზავრო და დიპლომატიური ურთიერთობები და პატივი სცენ ერთმანეთის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას".
აშშ-ის პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ მოხსნა შეზღუდვები აზერბაიჯანთან სამხედრო თანამშრომლობაზე.