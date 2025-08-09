ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ
1 მინიმალური კითხვა
სომხეთმა და აზერბაიჯანმა თეთრ სახლში ისტორიულ სამშვიდობო "საგზაო რუკას" მოაწერეს ხელი
პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ აშშ-მა მოხსნა თავდაცვითი თანამშრომლობის შეზღუდვები აზერბაიჯანთან, სომხეთთან ისტორიული სამშვიდობო "საგზაო რუკის" ფარგლებში.
ტრამპი, სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანთან და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ალიევთან ერთად, სამმხრივ ხელშეკრულებას აწერს ხელს ვაშინგტონში. / AP
9 საათის წინ

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, თეთრ სახლში უმასპინძლა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ლიდერებს, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში კონფლიქტში იმყოფებოდნენ. სამიტზე ტრამპმა განაცხადა, რომ ორივე ქვეყანა ერთგულია ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარების.

პარასკევს გაკეთებულ განცხადებაში ტრამპმა აღნიშნა: "სომხეთი და აზერბაიჯანი იღებენ ვალდებულებას სამუდამოდ შეაჩერონ ყველა კონფლიქტი, გახსნან სავაჭრო, სამგზავრო და დიპლომატიური ურთიერთობები და პატივი სცენ ერთმანეთის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას".

აშშ-ის პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ მოხსნა შეზღუდვები აზერბაიჯანთან სამხედრო თანამშრომლობაზე.

