სირიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დამასკოს სოფლებში ხელში ჩაიგდეს იარაღისა და საბრძოლო მასალის პარტია, რომელიც, როგორც იტყობინებიან, მიმართული იყო ტერორისტული ორგანიზაცია YPG/PKK-ს (SDF) კონტროლირებად ტერიტორიებზე.
ოთხშაბათს სამინისტრომ ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნა, რომ შიდა უსაფრთხოების სარდლობამ განახორციელა ყურადღებით დაგეგმილი ოპერაცია, რა დროსაც ჩამორთმეულ იქნა სხვადასხვა სახის იარაღი, მათ შორის RPG ყუმბარმტყორცნები და საშუალო და მსუბუქი იარაღი. პარტიის მძღოლიც დააკავეს.
განცხადებაში ნათქვამია: „შესაბამისმა ორგანოებმა დაიწყეს გამოძიება, რათა დაადგინონ და სასამართლოს გადასცენ ყველა მხარე, რომლებიც მონაწილეობდნენ ინციდენტში და დაიწყონ სამართლებრივი პროცესი“.
სამინისტრომ ხაზი გაუსვა სირიის უსაფრთხოების ძალების მუდმივ მზადყოფნას ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობების წინააღმდეგ და გაიმეორა თავისი მტკიცე გადაწყვეტილება მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ეროვნული სუვერენიტეტის დაცვის შესახებ.
კონფლიქტები ტერორისტულ ორგანიზაციასთან
აღნიშნული ოპერაცია განხორციელდა სირიის სამთავრობო ძალებსა და PKK/YPG ტერორისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტების ფონზე.
სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო SANA-მ განაცხადა, რომ სირიის არმიამ კვირას ხაფანგი მოუწყო ჯგუფს, რომელიც ცდილობდა შეეღწია არმიის პოზიციებზე ალეპოს აღმოსავლეთით, სოფელ თელ მააზის მახლობლად და შეტაკებაში ტერორისტებს შორის დანაკარგები იყო.
SANA-მ, სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით, განაცხადა, რომ სხვა PKK/YPG ტერორისტებმა, რომლებიც განლაგებული იყვნენ უმ ტინას სოფელსა და დეირ ჰაფერის ქალაქში, დაბომბეს სირიის არმიის პოზიციები თელ მააზში, რათა გადაერჩინათ თავიანთი ალყაში მოქცეული წევრები. შეტაკებები, რომლებიც დაიწყო მსუბუქი იარაღის სროლით, გაგრძელდა მძიმე იარაღითა და გაძლიერებული რაზმებით.
დაძაბულობა მოჰყვა შეთანხმებას სირიის პრეზიდენტ აჰმედ ალ-შარასა და PKK/YPG-ის ლიდერ ფერჰად აბდი შაჰინს შორის, რომელიც ითვალისწინებდა სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში სამოქალაქო და სამხედრო ინსტიტუტების გაერთიანებას სახელმწიფო ხელისუფლების ქვეშ, მათ შორის სასაზღვრო გადასასვლელები, აეროპორტები და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა. მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმებამ ხელახლა დაადასტურა სირიის ტერიტორიული მთლიანობა, სამინისტრომ განაცხადა, რომ PKK/YPG არაერთხელ დაარღვია შეთანხმება.
24 წლის განმავლობაში მმართველი რეჟიმის ლიდერის ბაშარ ასადის 2024 წლის 8 დეკემბერს გადაყენების შემდეგ, სირიის მთავრობამ გააძლიერა ძალისხმევა ქვეყნის მასშტაბით უსაფრთხოების აღსადგენად.