სირიამ კვირას, 14 წლიანი პაუზის შემდეგ, ხელახლა გახსნა წმინდა ანას ეკლესია, რომელიც მდებარეობს იდლიბის სოფლად, იაკუბიეს მახლობლად.
ეკლესია, რომელიც ემსახურება ბერძნულ მართლმადიდებლურ და სომხურ თემებს, ხელახლა გაიხსნა ცერემონიალით, რომელსაც ესწრებოდნენ სტუმრები სირიის სხვადასხვა პროვინციიდან.
ცერემონიალზე აღევლინა განსაკუთრებული ლოცვები და შესრულდა რელიგიური რიტუალები, მონაწილეებს კი ტრადიციული ტკბილეული შესთავაზეს.
ცერემონიალს ესწრებოდა ანი ჰიკო, რომელმაც სააგენტო ანადოლუს (AA) განუცხადა, რომ ეკლესიის ხელახლა გახსნამ 14 წლის შემდეგ „აღუწერელი ბედნიერება“ მოუტანა.
ალეპოდან ჩამოსულმა სტუმარმა რანია ჰავამ თქვა, რომ ძალიან ბედნიერი იყო 14 წლის შემდეგ გახსნის ცერემონიალზე დასწრებით და დასძინა: „აღევლინა ლოცვები და შესრულდა რელიგიური რიტუალები და მონაწილეებმა კვლავ გაიზიარეს გახსნის სულიერი სიხარული“.
2024 წლის ბოლოს ბაშარ ალ-ასადის გადაყენების შემდეგ, სირიის ახალი ადმინისტრაცია მუშაობს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების განსახორციელებლად, სოციალური ჰარმონიის ხელშეწყობისთვის და რეგიონულ და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაფართოებისთვის.
ასადმა, რომელიც დაახლოებით 25 წლის განმავლობაში სირიის ლიდერი იყო, დეკემბერში რუსეთში გაიქცა, რამაც 1963 წლიდან ხელისუფლებაში მყოფი ბაასის პარტიის რეჟიმის დასასრული მოუტანა.
იანვარში ჩამოყალიბდა ახალი გარდამავალი მთავრობა აჰმედ ალ-შარას ხელმძღვანელობით.