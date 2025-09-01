ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲐ
1 მინიმალური კითხვა
14 წლის შემდეგ სირიის იდლიბის წმინდა ანას ეკლესია გაიხსნა
წმინდა ანას ეკლესია ემსახურება ბერძნულ მართლმადიდებლურ და სომხურ თემებს იდლიბის სოფლად.
14 წლის შემდეგ სირიის იდლიბის წმინდა ანას ეკლესია გაიხსნა
/ AA
1 სექტემბერი 2025

სირიამ კვირას, 14 წლიანი პაუზის შემდეგ, ხელახლა გახსნა წმინდა ანას ეკლესია, რომელიც მდებარეობს იდლიბის სოფლად, იაკუბიეს მახლობლად.

ეკლესია, რომელიც ემსახურება ბერძნულ მართლმადიდებლურ და სომხურ თემებს, ხელახლა გაიხსნა ცერემონიალით, რომელსაც ესწრებოდნენ სტუმრები სირიის სხვადასხვა პროვინციიდან.

ცერემონიალზე აღევლინა განსაკუთრებული ლოცვები და შესრულდა რელიგიური რიტუალები, მონაწილეებს კი ტრადიციული ტკბილეული შესთავაზეს.

ცერემონიალს ესწრებოდა ანი ჰიკო, რომელმაც სააგენტო ანადოლუს (AA) განუცხადა, რომ ეკლესიის ხელახლა გახსნამ 14 წლის შემდეგ „აღუწერელი ბედნიერება“ მოუტანა.

რეკომენდებული

ალეპოდან ჩამოსულმა სტუმარმა რანია ჰავამ თქვა, რომ ძალიან ბედნიერი იყო 14 წლის შემდეგ გახსნის ცერემონიალზე დასწრებით და დასძინა: „აღევლინა ლოცვები და შესრულდა რელიგიური რიტუალები და მონაწილეებმა კვლავ გაიზიარეს გახსნის სულიერი სიხარული“.

2024 წლის ბოლოს ბაშარ ალ-ასადის გადაყენების შემდეგ, სირიის ახალი ადმინისტრაცია მუშაობს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების განსახორციელებლად, სოციალური ჰარმონიის ხელშეწყობისთვის და რეგიონულ და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაფართოებისთვის.

ასადმა, რომელიც დაახლოებით 25 წლის განმავლობაში სირიის ლიდერი იყო, დეკემბერში რუსეთში გაიქცა, რამაც 1963 წლიდან ხელისუფლებაში მყოფი ბაასის პარტიის რეჟიმის დასასრული მოუტანა.

იანვარში ჩამოყალიბდა ახალი გარდამავალი მთავრობა აჰმედ ალ-შარას ხელმძღვანელობით.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us