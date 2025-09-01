თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივან საი ჩისთან ტიანძინში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (შტო) სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს 25-ე სამიტის ფარგლებში ორშაბათს შეხვდა. შეხვედრამ წარმოაჩინა ანკარის ძალისხმევა პეკინთან ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით.
სამუშაო სადილი, რომელიც ტიანძინის სასტუმროში გაიმართა, ერდოღანის წინა დღეს ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან გამართული ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ შედგა.
ერდოღანმა განაცხადა: "გუშინდელ შეხვედრაზე პრეზიდენტ სი ძინპინთან ხაზი გავუსვით ჩვენს მტკიცე გადაწყვეტილებას, განვავითაროთ თანამშრომლობა თქვენს ქვეყანასთან ყველა სფეროში".
ერდოღანმა აღნიშნა, რომ თურქეთი მიზნად ისახავს ჩინეთთან ურთიერთობების გაძლიერებას მრავალმხრივ პლატფორმებზე და თქვა: "ჩვენ გვსურს გავაძლიეროთ ეს თანამშრომლობა ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა გაერო, G20 და BRICS-ი. ჩვენ ველით, რომ თქვენი მხარდაჭერა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით გაგრძელდება".
ეკონომიკური ურთიერთობების კონტექსტში, ერდოღანმა გამოთქვა თავისი განზრახვა, შეამციროს სავაჭრო დეფიციტი და განაცხადა, რომ ანკარა მიზნად ისახავს ჩინეთთან ვაჭრობის მოცულობის "დაბალანსებულად და მდგრადად" გაზრდას, რომელიც დაახლოებით 50 მილიარდი დოლარია.
შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაქან ფიდანი, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალფარსლან ბაირაქტარი, ხაზინისა და ფინანსთა მინისტრი მეჰმეთ შიმშექი, ეროვნული თავდაცვის მინისტრი იაშარ გიულერი, მრეწველობისა და ტექნოლოგიების მინისტრი მეჰმეთ ფათიჰ ქაჯირი, ვაჭრობის მინისტრი ომერ ბოლათი და ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იბრაჰიმ ქალინი.
ერდოღანისა და სი ძინპინის სამიტი
ერდოღანი სი ძინპინს ტიანძინში კვირას პირისპირ შეხვდა.
სი ძინპინმა შეხვედრაზე შეაქო თურქეთის "თავდაჯერებულობა" და ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის მზარდ როლზე, როგორც აღმავალი ძალის.
ჩინეთის ლიდერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ როგორც ჩინეთი, ასევე თურქეთი, როგორც გლობალური სამხრეთის მნიშვნელოვანი წევრები, იზიარებენ დამოუკიდებლობისა და თვითკმარობისადმი ერთგულებას.
სი ძინპინმა მოუწოდა "ერთი სარტყელი, ერთი გზის" ინიციატივასა და თურქეთის "შუა დერეფნის" პროექტს შორის უფრო მჭიდრო შეთანხმებისკენ და განაცხადა, რომ კოორდინირებული განვითარება გააძლიერებს ორმხრივ ურთიერთობებს და მოემსახურება ორივე ქვეყნის ძირითად ინტერესებს. გარდა ამისა, მან აღნიშნა, რომ ამ თანამშრომლობამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს გლობალური სამხრეთის უფრო ფართო მიზნებსაც.
ჩინეთის ლიდერმა ხაზი გაუსვა, რომ ორივე ქვეყანამ უნდა ისარგებლოს მშვიდობის, განვითარებისა და თანამშრომლობის ეპოქით, აამაღლოს ჩინეთ-თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობა და ერთობლივი წვლილი შეიტანოს უფრო სამართლიანი და თანასწორუფლებიანი გლობალური მმართველობის სისტემის მშენებლობაში.