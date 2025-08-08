Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menghargai pendirian Senegal menentang penindasan Israel, menyatakan bahawa solidariti mereka dengan rakyat Palestin menjadi contoh untuk banyak negara.

"Perjuangan kami akan berterusan sehingga pembunuhan beramai-ramai di Gaza tamat dan mereka yang mengutuk kanak-kanak tidak bersalah kepada kelaparan serta kematian dipertanggungjawabkan," kata Erdogan dalam sidang media bersama Perdana Menteri Senegal Ousmane Sonko pada hari Khamis.

Erdogan berkata hubungan Turkiye dengan Senegal, sebuah negara utama dan bersaudara di benua Afrika, terus berkembang.

Beliau menyatakan bahawa dalam perbincangan pada Khamis, mereka membincangkan peluang kerjasama dengan Sonko, terutamanya dalam pelaburan dan perdagangan, serta keselamatan, industri pertahanan, anti-keganasan, tenaga, perlombongan, pengangkutan, pertanian, dan perikanan.

Presiden Turkiye itu menekankan bahawa matlamat Anakara adalah untuk tingkatkan jumlah perdagangan dengan Senegal kepada $1 bilion pada peringkat awal dan akhirnya kepada $3 bilion.

Sonko memuji sokongan berterusan Turkiye, menggambarkannya sebagai negara saudara yang sentiasa berdiri di sisi Senegal.

Menonjolkan industri pertahanan Turkiye yang kuat, beliau berkata hubungan dua hala semakin kukuh.

Sonko juga mengucapkan terima kasih kepada Erdogan kerana menjadi salah satu daripada sedikit pemimpin yang menentang pembunuhan beramai-ramai Israel di Gaza.

"Kami gembira dengan minat yang semakin meningkat daripada saudara-saudara Afrika terhadap produk pertahanan Turkiye. Kami berharap dapat mengukuhkan lagi solidariti kami dalam bidang ini pada masa akan datang," katanya.