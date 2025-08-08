TÜRKİYE
Erdogan puji solidariti Senegal dengan Palestin, tolak sikap orientalistik terhadap Afrika
Sonko puji sokongan berterusan Turkiye, gambarkan negara itu sebagai bangsa bersaudara yang sentiasa berdiri bersama Senegal.
Erdogan memuji Afrika sebagai "bintang abad kita" dengan kekayaan pekerja muda, dinamisme dan keindahan semula jadinya. / AA
8 jam yang lepas

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menghargai pendirian Senegal menentang penindasan Israel, menyatakan bahawa solidariti mereka dengan rakyat Palestin menjadi contoh untuk banyak negara.  

"Perjuangan kami akan berterusan sehingga pembunuhan beramai-ramai di Gaza tamat dan mereka yang mengutuk kanak-kanak tidak bersalah kepada kelaparan serta kematian dipertanggungjawabkan," kata Erdogan dalam sidang media bersama Perdana Menteri Senegal Ousmane Sonko pada hari Khamis.  

Erdogan berkata hubungan Turkiye dengan Senegal, sebuah negara utama dan bersaudara di benua Afrika, terus berkembang.  

Beliau menyatakan bahawa dalam perbincangan pada Khamis, mereka membincangkan peluang kerjasama dengan Sonko, terutamanya dalam pelaburan dan perdagangan, serta keselamatan, industri pertahanan, anti-keganasan, tenaga, perlombongan, pengangkutan, pertanian, dan perikanan.  

Presiden Turkiye itu menekankan bahawa matlamat Anakara adalah untuk tingkatkan jumlah perdagangan dengan Senegal kepada $1 bilion pada peringkat awal dan akhirnya kepada $3 bilion.  

Sonko memuji sokongan berterusan Turkiye, menggambarkannya sebagai negara saudara yang sentiasa berdiri di sisi Senegal.  

Menonjolkan industri pertahanan Turkiye yang kuat, beliau berkata hubungan dua hala semakin kukuh.  

Sonko juga mengucapkan terima kasih kepada Erdogan kerana menjadi salah satu daripada sedikit pemimpin yang menentang pembunuhan beramai-ramai Israel di Gaza.  

"Kami gembira dengan minat yang semakin meningkat daripada saudara-saudara Afrika terhadap produk pertahanan Turkiye. Kami berharap dapat mengukuhkan lagi solidariti kami dalam bidang ini pada masa akan datang," katanya.  

Menolak pendekatan sombong  

Turkiye dalam tahun-tahun kebelakangan ini telah mengukuhkan tapaknya di Afrika, ketika banyak negara Afrika beralih daripada bekas penjajah mereka.  

Ankara telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan beberapa negara di seluruh benua, termasuk Somalia, Libya, Kenya, Rwanda, Ethiopia, Nigeria dan Ghana.  

Perjanjian-perjanjian itu membuka pasaran pengeluar pertahanan Turkiye ke Afrika, terutamanya untuk dronnya yang dikenali sebagai boleh dipercayai dan berpatutan harga.  

Erdogan memuji Afrika sebagai "bintang abad kita" dengan kekayaan pekerja muda, dinamisme dan keindahan semula jadinya.  

"Tiada negara yang mempunyai visi global boleh mengabaikan benua Afrika atau membelakangi geografi yang hebat ini," katanya.  

Beliau berkata sesiapa yang mengkritik perkongsian Turkiye-Afrika "cuba membataskan negara kami ke perairan cetek".  

"Kami menolak apa jenis pendekatan yang sombong, merendah-rendah atau bersifat orientalistik terhadap benua Afrika," tambahnya.

SUMBER:AA
