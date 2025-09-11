DUNIA
2 min membaca
Kanada nilai semula hubungan dengan Israel selepas serangan ke atas Qatar
"Serangan semalam ke atas Qatar adalah tidak boleh diterima," kata Menteri Luar Kanada Anita Anand.
Kanada nilai semula hubungan dengan Israel selepas serangan ke atas Qatar
Kanada akan nilai semula hubungan dengan Israel. / AFP
11 September 2025

Menteri Luar Kanada Anita Anand mengumumkan bahawa Ottawa sedang "menilai" hubungan dua hala dengan Israel berikutan serangan udara Israel ke atas ibu kota Qatar, Doha.  

Menyatakan bahawa kerajaan Kanada "sedang dalam proses untuk mengiktiraf Palestin secara formal" sejak 30 Julai, Anand berkata dalam sidang akhbar pada Rabu di Edmonton bahawa "pada masa yang sama, kami menilai hubungan dengan Israel."  

Anand, yang berada di ibu kota wilayah Alberta, Edmonton untuk mesyuarat kaukus kebangsaan Parti Liberal, memberitahu pemberita: "Serangan semalam ke atas Qatar adalah tidak boleh diterima. Ia merupakan pelanggaran ruang udara Qatar."  

"Terdapat kematian di lapangan pada masa Qatar cuba memudahkan keamanan," tambahnya.  

Menekankan bahawa "terdapat banyak perkara yang berubah di Timur Tengah," Anand mengesahkan bahawa Kanada sedang berusaha untuk keamanan di rantau itu dan menyeru kepentingan "untuk menangani situasi kemanusiaan di Gaza."  

Disyorkan

"Itulah sebabnya Kanada merupakan penderma bantuan kemanusiaan dua hala ketiga terbesar, dan kami ingin melihat trak makanan dapat melintas di darat," tegasnya.  

Pada hari Selasa, tentera Israel berkata mereka melakukan "serangan tepat yang menyasarkan kepimpinan kanan" kumpulan Palestin.  

Qatar mengutuk serangan "pengecut" itu, dengan menyatakan bahawa serangan tersebut mensasarkan bangunan kediaman yang menempatkan ahli biro politik Hamas.  

Negara Teluk itu, bersama AS dan Mesir, memainkan peranan penting dalam usaha memediasi penamatan perang Israel ke atas Gaza, yang telah membunuh lebih daripada 64,600 rakyat Palestin sejak Oktober 2023.

SUMBER:AA
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us