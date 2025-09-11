Menteri Luar Kanada Anita Anand mengumumkan bahawa Ottawa sedang "menilai" hubungan dua hala dengan Israel berikutan serangan udara Israel ke atas ibu kota Qatar, Doha.

Menyatakan bahawa kerajaan Kanada "sedang dalam proses untuk mengiktiraf Palestin secara formal" sejak 30 Julai, Anand berkata dalam sidang akhbar pada Rabu di Edmonton bahawa "pada masa yang sama, kami menilai hubungan dengan Israel."

Anand, yang berada di ibu kota wilayah Alberta, Edmonton untuk mesyuarat kaukus kebangsaan Parti Liberal, memberitahu pemberita: "Serangan semalam ke atas Qatar adalah tidak boleh diterima. Ia merupakan pelanggaran ruang udara Qatar."

"Terdapat kematian di lapangan pada masa Qatar cuba memudahkan keamanan," tambahnya.

Menekankan bahawa "terdapat banyak perkara yang berubah di Timur Tengah," Anand mengesahkan bahawa Kanada sedang berusaha untuk keamanan di rantau itu dan menyeru kepentingan "untuk menangani situasi kemanusiaan di Gaza."