Satu delegasi Turkiye yang diketuai oleh Wakil Khas Ankara bagi Normalisasi Hubungan dengan Armenia, Serdar Kilic, bakal memasuki Armenia melalui pintu sempadan Alican di timur Türkiye, menandakan persimpangan rasmi kedua diplomat merentasi sempadan darat untuk mengadakan perbincangan.
Semasa pendudukan Armenia ke atas wilayah Azerbaijan dalam Perang Karabakh Pertama pada 1990-an, Turkiye memutuskan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Yerevan serta menutup sempadan daratnya pada 1993.
Pada 2020, semasa perang 44 hari, dengan sokongan Turkiye, Azerbaijan berjaya mengambil semula wilayahnya yang diduduki di wilayah Karabakh dan kawasan lain daripada tentera Armenia, menyumbang kepada pengurangan ketegangan antara Baku dan Yerevan.
Baru-baru ini, pemimpin Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev bertemu di White House, di mana mereka menandatangani tiga memorandum persefahaman penting, yang dilihat banyak pakar sebagai pendahuluan kepada perjanjian keamanan kekal antara kedua-dua negara.
Pengurangan ketegangan Azerbaijan-Armenia juga telah mewujudkan kemungkinan yang semakin meningkat untuk penormalisan hubungan antara kepimpinan Turkiye dan Armenia, mendorong Kilic dan delegasinya untuk mengadakan perbincangan dengan Yerevan.
Perbincangan ini dijangka mencapai persefahaman bersama dalam beberapa isu, termasuk membuka semula sempadan dan memajukan hubungan perdagangan melalui pelaksanaan Koridor Zangezur yang strategik.
“Kedua-dua negara akan mendapat manfaat daripada penormalan,” kata Murat Ersavci, pengarah pusat penyelidikan antarabangsa TEPAV, yang berkhidmat untuk Ankara dalam pelbagai kapasiti sebagai diplomat kanan Turkiye di banyak negara, termasuk Australia dan Ireland.
Pada 2022, Ruben Rubinyan, timbalan speaker parlimen Armenia dan wakil yang dilantik Yerevan untuk perbincangan, mengadakan mesyuarat normalisasi pertamanya dengan Kılıç di Moscow.
Dalam pusingan pertama, kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai rangka kerja umum proses tersebut. Mereka bersetuju bahawa matlamat utama adalah normalisasi penuh dan proses ini akan diteruskan tanpa prasyarat, menurut Ersavci.
Sejak itu, delegasi Kilic dan rakan sejawat Armenia mereka mengadakan tiga lagi mesyuarat di Vienna, dan yang kelima berlaku di pintu sempadan Alican/Margara antara kedua-dua negara pada 30 Julai 2024.
Membuka sempadan
Peningkatan hubungan antara kedua-dua pihak menandakan bahawa Ankara dan Yerevan semakin hampir kepada perjanjian penormalan. Hasilnya, mesyuarat yang dijangkakan minggu ini antara kedua-dua delegasi di pintu sempadan adalah penting, kata Ersavci kepada TRT World.
“Saya menjangkakan bahawa pintu sempadan ini akan dibuka dalam bulan-bulan akan datang. Jika kedua-dua negara membuka pintu sempadan masing-masing, ini akan membawa kepada kebangkitan ekonomi yang besar di wilayah sempadan di kedua-dua negara.”
Ramai penganalisis Kaukasus telah lama menyatakan bahawa perjanjian normalisasi antara Armenia dan Turkiye sebahagian besarnya bergantung kepada konsesi Yerevan ke atas wilayah Azerbaijan, termasuk Karabakh, kepada Baku dan penyertaannya dalam projek Koridor Zangezur, yang melalui wilayah Armenia menghubungkan tanah Turkiye dengan Azerbaijan, hingga ke Laut Kaspian.
“Kami telah melalui dua pencapaian penting itu, mencapai penyelesaian dalam hal-hal ini,” kata Ersavci, merujuk kepada memorandum persefahaman terkini antara kedua-dua negara di Washington, yang menawarkan bahawa Armenia akan menjadi sebahagian daripada projek Koridor Zangezur.
Kerajaan Pashinyan Armenia telah pun mengakui bahawa Karabakh adalah sebahagian daripada kedaulatan Azerbaijan.
“Saya adalah antara orang yang percaya bahawa kedua-dua pihak akan mencapai hasil yang positif hasil daripada rundingan ini di bawah delegasi Kilic,” kata duta besar Turkiye yang telah bersara itu.
Kamer Kasim, profesor hubungan antarabangsa di Universiti Abant Izzet Baysal, juga memerhatikan bahawa satu peta jalan antara kedua-dua negara telah ditubuhkan disebabkan oleh peningkatan persetujuan mengenai isu Karabakh dan perkara lain seperti Koridor Zangezur.
“Sebaik butiran mengenai koridor itu dijelaskan, halangan utama kepada penormalan akan dihapuskan,” kata Kasim kepada TRT World.
Kedua-dua pihak tidak akan membincangkan sebarang perkara yang berkaitan dengan peristiwa 1915, pertempuran berdarah antara Turkiye dan Armenia di bawah Empayar Uthmaniyyah semasa Perang Dunia Pertama, kerana kedua-dua pihak percaya bahawa masalah politik yang lama ini perlu ditangani oleh ahli sejarah dan pakar, bukan ahli politik, menurut Ersavci.
“Apabila Richard Giragosian, seorang akademik Armenia dan penasihat politik kepada Pashinyan, melawat Turkiye beberapa bulan lalu, saya bertanya soalan mengenai tuntutan berterusan diaspora Armenia Amerika dari Turkiye mengenai peristiwa 1915. Beliau menjawab bahawa Armenia tidak perlu memenuhi tuntutan diaspora itu,” kata Ersavci.
Dari perspektif ini, membuka sempadan adalah langkah awal ke arah normalisasi hubungan Turkiye-Armenia, menurut Ersavci. Beliau mencadangkan bahawa sebagai langkah awal, mereka mungkin memilih untuk membuka sempadan kepada warganegara negara ketiga yang ingin melawat kedua-dua Armenia dan Turkiye, yang akan meningkatkan pelancongan di kedua-dua negara.
Dari konflik kepada normalisasi
Walaupun kedua-dua pihak masih menghadapi banyak halangan untuk penormalan, Fuad Chiragov, pakar Azerbaijan yang berpangkalan di Baku mengenai konflik Kaukasus, menekankan kepentingan mencapai peringkat ini antara Armenia dan Turkiye walaupun terdapat banyak rungutan sejarah.
“Adalah penting untuk mengingati jalan yang membawa kita ke saat ini dan untuk mengenali bagaimana hasil ini dicapai. Jawapan mudah terletak pada penyelarasan konsisten dasar serantau Turkiye dan Azerbaijan,” kata Chiragov kepada TRT World.
Sejak tiga dekad lalu, Azerbaijan dan Turkiye telah membangunkan pakatan yang kukuh, merangkumi hal ehwal ketenteraan hingga hubungan ekonomi.
Turkiye berjaya membawa sumber tenaga Lembangan Kaspian ke barat melalui Azerbaijan dan Georgia dengan paip Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) yang bersejarah, memudahkan infrastruktur pengangkutan yang menghubungkan Eropah ke Asia.
Menurut Chiragov, laluan tenaga seperti BTC dan kerjasama yang dipertingkatkan mengenai Koridor Zangezur antara Ankara dan Baku akhirnya memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik melibatkan Azerbaijan dan Armenia.
“Pada masa lalu, kuasa luar melabur usaha dan sumber yang besar dalam cubaan memisahkan hubungan Turkiye-Armenia dari hubungan Azerbaijan-Armenia.
“Namun persaudaraan antara Turkiye dan Azerbaijan, yang berakar pada motto ‘satu bangsa, dua negara’ telah bertahan setiap cabaran dan mengatasi semua percubaan luar untuk memisahkan dua landasan,” katanya.
Secara keseluruhan, pencapaian ini menunjukkan bahawa dasar Turkiye di rantau ini telah teruji masa dan berkesan, tambah Chiragov.
“Pengajaran dan prinsip yang mendasari pendekatan ini mesti kekal sebagai keutamaan untuk masa depan.”