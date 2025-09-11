Satu delegasi Turkiye yang diketuai oleh Wakil Khas Ankara bagi Normalisasi Hubungan dengan Armenia, Serdar Kilic, bakal memasuki Armenia melalui pintu sempadan Alican di timur Türkiye, menandakan persimpangan rasmi kedua diplomat merentasi sempadan darat untuk mengadakan perbincangan.

Semasa pendudukan Armenia ke atas wilayah Azerbaijan dalam Perang Karabakh Pertama pada 1990-an, Turkiye memutuskan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Yerevan serta menutup sempadan daratnya pada 1993.

Pada 2020, semasa perang 44 hari, dengan sokongan Turkiye, Azerbaijan berjaya mengambil semula wilayahnya yang diduduki di wilayah Karabakh dan kawasan lain daripada tentera Armenia, menyumbang kepada pengurangan ketegangan antara Baku dan Yerevan.

Baru-baru ini, pemimpin Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev bertemu di White House, di mana mereka menandatangani tiga memorandum persefahaman penting, yang dilihat banyak pakar sebagai pendahuluan kepada perjanjian keamanan kekal antara kedua-dua negara.

Pengurangan ketegangan Azerbaijan-Armenia juga telah mewujudkan kemungkinan yang semakin meningkat untuk penormalisan hubungan antara kepimpinan Turkiye dan Armenia, mendorong Kilic dan delegasinya untuk mengadakan perbincangan dengan Yerevan.

Perbincangan ini dijangka mencapai persefahaman bersama dalam beberapa isu, termasuk membuka semula sempadan dan memajukan hubungan perdagangan melalui pelaksanaan Koridor Zangezur yang strategik.

“Kedua-dua negara akan mendapat manfaat daripada penormalan,” kata Murat Ersavci, pengarah pusat penyelidikan antarabangsa TEPAV, yang berkhidmat untuk Ankara dalam pelbagai kapasiti sebagai diplomat kanan Turkiye di banyak negara, termasuk Australia dan Ireland.

Pada 2022, Ruben Rubinyan, timbalan speaker parlimen Armenia dan wakil yang dilantik Yerevan untuk perbincangan, mengadakan mesyuarat normalisasi pertamanya dengan Kılıç di Moscow.

Dalam pusingan pertama, kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai rangka kerja umum proses tersebut. Mereka bersetuju bahawa matlamat utama adalah normalisasi penuh dan proses ini akan diteruskan tanpa prasyarat, menurut Ersavci.

Sejak itu, delegasi Kilic dan rakan sejawat Armenia mereka mengadakan tiga lagi mesyuarat di Vienna, dan yang kelima berlaku di pintu sempadan Alican/Margara antara kedua-dua negara pada 30 Julai 2024.

Membuka sempadan

Peningkatan hubungan antara kedua-dua pihak menandakan bahawa Ankara dan Yerevan semakin hampir kepada perjanjian penormalan. Hasilnya, mesyuarat yang dijangkakan minggu ini antara kedua-dua delegasi di pintu sempadan adalah penting, kata Ersavci kepada TRT World.

“Saya menjangkakan bahawa pintu sempadan ini akan dibuka dalam bulan-bulan akan datang. Jika kedua-dua negara membuka pintu sempadan masing-masing, ini akan membawa kepada kebangkitan ekonomi yang besar di wilayah sempadan di kedua-dua negara.”

Ramai penganalisis Kaukasus telah lama menyatakan bahawa perjanjian normalisasi antara Armenia dan Turkiye sebahagian besarnya bergantung kepada konsesi Yerevan ke atas wilayah Azerbaijan, termasuk Karabakh, kepada Baku dan penyertaannya dalam projek Koridor Zangezur, yang melalui wilayah Armenia menghubungkan tanah Turkiye dengan Azerbaijan, hingga ke Laut Kaspian.

“Kami telah melalui dua pencapaian penting itu, mencapai penyelesaian dalam hal-hal ini,” kata Ersavci, merujuk kepada memorandum persefahaman terkini antara kedua-dua negara di Washington, yang menawarkan bahawa Armenia akan menjadi sebahagian daripada projek Koridor Zangezur.