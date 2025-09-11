DUNIA
Netanyahu perlu dibawa ke muka pengadilan: PM Qatar
Al Thani menyatakan bahawa akan ada tindak balas yang sedang dibincangkan dengan rakan-rakan serantau terhadap serangan Israel ke atas Doha.
11 September 2025

Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani berkata dalam temu bual dengan CNN pada hari Rabu bahawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mesti dibawa ke muka pengadilan.  

Menunjuk kepada dakwaan terhadap Netanyahu oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) berkenaan jenayah perang di Gaza, Al Thani berkata, "Dia perlu dibawa ke muka pengadilan."  

Al Thani berkata bahawa tindak balas serantau secara kolektif sedang disediakan untuk menangani serangan Israel ke atas Doha, sambil menekankan bahawa perundingan sedang dijalankan dengan rakan-rakan Arab dan Islam.  

"Akan ada tindak balas yang akan berlaku dari rantau ini. Tindak balas ini sedang dirunding dan dibincangkan dengan rakan-rakan lain di rantau ini," kata Al Thani.  

Beliau mengesahkan bahawa Doha akan menjadi tuan rumah sidang kemuncak Arab-Islam pada hari-hari mendatang untuk memutuskan langkah-langkah terhadap serangan Israel.  

'Kami dikhianati'  

Perdana Menteri itu meluangkan kemarahan terhadap serangan tersebut dengan menyatakan, "Saya tidak ada perkataan untuk meluahkan betapa marahnya kami dengan tindakan sedemikian; ini adalah keganasan negara," katanya.  

Disyorkan

"Kami dikhianati," tambahnya.  

Beliau juga menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memusnahkan harapan untuk tebusan Israel di Gaza dan menghalang usaha gencatan senjata.  

"Netanyahu baru sahaja membunuh sebarang harapan untuk tebusan tersebut," katanya.  

Pemimpin Qatar itu menambah bahawa negaranya sedang "menilai semula" peranannya dalam sebarang perbincangan gencatan senjata Gaza pada masa hadapan berikutan serangan ke atas ibu kotanya.  

Pada Selasa, tentera Israel berkata mereka melakukan "serangan tepat yang mensasarkan kepimpinan kanan" kumpulan pejuang Palestin.  

Serangan udara Israel ke atas Doha telah mencetuskan kutukan meluas sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Qatar dan undang-undang antarabangsa.  

Qatar mengutuk serangan "pengecut" itu, dengan menyatakan bahawa serangan tersebut mensasarkan bangunan kediaman yang menempatkan ahli biro politik Hamas.

SUMBER:REUTERS
