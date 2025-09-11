Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani berkata dalam temu bual dengan CNN pada hari Rabu bahawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mesti dibawa ke muka pengadilan.

Menunjuk kepada dakwaan terhadap Netanyahu oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) berkenaan jenayah perang di Gaza, Al Thani berkata, "Dia perlu dibawa ke muka pengadilan."

Al Thani berkata bahawa tindak balas serantau secara kolektif sedang disediakan untuk menangani serangan Israel ke atas Doha, sambil menekankan bahawa perundingan sedang dijalankan dengan rakan-rakan Arab dan Islam.

"Akan ada tindak balas yang akan berlaku dari rantau ini. Tindak balas ini sedang dirunding dan dibincangkan dengan rakan-rakan lain di rantau ini," kata Al Thani.

Beliau mengesahkan bahawa Doha akan menjadi tuan rumah sidang kemuncak Arab-Islam pada hari-hari mendatang untuk memutuskan langkah-langkah terhadap serangan Israel.

'Kami dikhianati'

Perdana Menteri itu meluangkan kemarahan terhadap serangan tersebut dengan menyatakan, "Saya tidak ada perkataan untuk meluahkan betapa marahnya kami dengan tindakan sedemikian; ini adalah keganasan negara," katanya.