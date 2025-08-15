Perbincangan PBB mengenai perjanjian bersejarah untuk memerangi pencemaran plastik telah dilanjutkan hingga hari Jumaat selepas draf perjanjian ditolak oleh pelbagai pihak dalam rundingan.

Pengerusi Luis Vayas Valdivieso memberitahu para delegasi dari 185 negara pada petang Khamis bahawa "perundingan mengenai teks draf yang telah saya semak semula masih berlangsung" dan menangguhkan sidang pleno sehingga 15 Ogos.

Rundingan, yang berlangsung sejak 5 Ogos, bertujuan untuk menyelesaikan perjanjian global pertama bagi menangani pencemaran plastik.

Selepas tiga tahun dan lima pusingan gagal sebelumnya, draf terbaru cuba mencerminkan kawasan persetujuan yang terhad.

Sebaliknya, ia menerima kritikan meluas.

"Pergabungan Harapan Tinggi", yang terdiri daripada negara-negara yang mahukan langkah kuat, menyatakan teks tersebut tiada komitmen untuk mengurangkan pengeluaran, menghapuskan bahan toksik, atau menetapkan sasaran global yang mengikat — menjadikannya, pada pandangan mereka, sekadar perjanjian pengurusan sisa.

"Kumpulan Minta Searus", diketuai oleh negara pengeluar minyak Teluk, menyatakan draf tersebut melangkaui terlalu banyak garis merah dan tidak mengecilkan skop perjanjian dengan cukup.

Panama menyifatkan dokumen itu sebagai "sangat menjijikkan" dan "penyerahan diri," manakala Kenya berkata ia telah "dilunturkan dengan ketara dan kehilangan objektif asalnya."