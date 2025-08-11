Kebocoran sisa plastik ke persekitaran di negara-negara Asia Tenggara, bersama China, Jepun, dan Korea Selatan, boleh meningkat hampir 70 peratus jika tiada tindakan berkesan diambil, memberi amaran laporan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
"Didorong oleh peningkatan pendapatan dan taraf hidup, penggunaan plastik di rantau ini dijangka hampir dua kali ganda jika tiada dasar lebih ambisius dilaksanakan," menurut laporan Regional Plastics Outlook, membandingkan angka dengan tahap 2022.
Negara-negara anggota Persatuan Negara Asia Tenggara (ASEAN) "dijangka mengalami peningkatan hampir tiga kali ganda," tambah laporan itu.
Sisa plastik dijangka lebih daripada dua kali ganda, manakala kebocoran plastik ke persekitaran dijangka meningkat 68 peratus, terutamanya berasal dari negara berpendapatan rendah-sederhana ASEAN dan China, menurut laporan itu.
Menggambarkan rantau ini sebagai "titik panas pencemaran plastik," laporan itu menyatakan 8.4 juta tan sisa plastik yang tidak diurus dengan baik telah bocor ke persekitaran pada 2022.
Isu alam sekitar utama
Sisa plastik serantau meningkat dari 10 juta tan pada 1990 kepada 113 juta tan pada 2022, menurut laporan itu.
"Amalan tidak formal dan tidak selamat, seperti pembakaran terbuka dan pembuangan sampah, masih berterusan di kebanyakan negara ASEAN dan China, terutamanya di kawasan luar bandar," tambahnya.
Sisa plastik merupakan isu alam sekitar utama, mencemarkan sungai dan lautan serta menimbulkan risiko kesihatan kepada hidupan liar dan manusia apabila mikroplastik juga memasuki badan.
Laporan itu mengunjurkan kebocoran tahunan ke persekitaran di rantau ini boleh mencecah 14.1 juta tan pada 2050, di mana 5.1 juta tan boleh sampai ke sungai, kawasan pantai, dan lautan.
Negara-negara di rantau ini mempunyai keupayaan pengurusan sisa yang berbeza-beza, dengan penggunaan plastik di 13 negara melonjak hampir sembilan kali ganda dari 17 juta tan pada 1990 kepada 152 juta tan pada 2022.
Memandangkan lebih separuh plastik yang digunakan di rantau ini mempunyai jangka hayat kurang lima tahun, sebahagian besarnya cepat menjadi sisa.
Penggunaan plastik di rantau ini boleh menurun 28 peratus melalui tindakan seperti larangan plastik sekali guna dan cukai, yang juga boleh meningkatkan kadar kitar semula kepada 54 peratus, dan mengurangkan sisa tidak terurus sebanyak 97 peratus, menurut laporan itu.
Dalam perkembangan berkaitan, rundingan untuk perjanjian mengikat antarabangsa mengenai pencemaran plastik disambung semula pada Selasa di Geneva, selepas rundingan tahun lalu di Korea Selatan gagal apabila negara-negara berbeza pendapat mengenai langkah mengekang pengeluaran plastik dan pengurusan sisa plastik.