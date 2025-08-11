Kebocoran sisa plastik ke persekitaran di negara-negara Asia Tenggara, bersama China, Jepun, dan Korea Selatan, boleh meningkat hampir 70 peratus jika tiada tindakan berkesan diambil, memberi amaran laporan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Didorong oleh peningkatan pendapatan dan taraf hidup, penggunaan plastik di rantau ini dijangka hampir dua kali ganda jika tiada dasar lebih ambisius dilaksanakan," menurut laporan Regional Plastics Outlook, membandingkan angka dengan tahap 2022.

Negara-negara anggota Persatuan Negara Asia Tenggara (ASEAN) "dijangka mengalami peningkatan hampir tiga kali ganda," tambah laporan itu.

Sisa plastik dijangka lebih daripada dua kali ganda, manakala kebocoran plastik ke persekitaran dijangka meningkat 68 peratus, terutamanya berasal dari negara berpendapatan rendah-sederhana ASEAN dan China, menurut laporan itu.

Menggambarkan rantau ini sebagai "titik panas pencemaran plastik," laporan itu menyatakan 8.4 juta tan sisa plastik yang tidak diurus dengan baik telah bocor ke persekitaran pada 2022.

Isu alam sekitar utama

Sisa plastik serantau meningkat dari 10 juta tan pada 1990 kepada 113 juta tan pada 2022, menurut laporan itu.

"Amalan tidak formal dan tidak selamat, seperti pembakaran terbuka dan pembuangan sampah, masih berterusan di kebanyakan negara ASEAN dan China, terutamanya di kawasan luar bandar," tambahnya.