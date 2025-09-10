DUNIA
Trump kata Netanyahu buat keputusan sendiri serang Qatar
Presiden AS mengatakan dutanya memberi amaran kepada Doha "terlalu lewat" ketika Qatar mengutuk pengeboman itu sebagai pelanggaran kedaulatan.
Menurut Trump duta AS beri amaran kepada Doha "terlalu lewat" ketika Qatar mengutuk pengeboman itu sebagai pelanggaran kedaulatan. / Reuters
10 September 2025

Presiden AS mendakwa bahawa serangan Israel ke atas Qatar diputuskan sendiri oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan bukannya Washington.

"Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Netanyahu, ia bukan keputusan saya," tulis Trump di Truth Social.

"Saya serta-merta mengarahkan Duta Khas Steve Witkoff untuk memaklumkan pihak Qatar tentang serangan yang akan berlaku, dan dia telah melakukannya. Malangnya, ia sudah terlalu lewat untuk menghentikan serangan tersebut," tambah beliau.

Kementerian Luar Qatar menafikan dakwaan Rumah Putih yang mengatakan mereka telah menerima notis awal, dengan menyatakan bahawa mesej dari AS hanya tiba ketika letupan sedang berlaku.

Doha mengutuk serangan itu sebagai "pelanggaran jelas undang-undang antarabangsa" dan ancaman kepada kedaulatan serta keselamatannya.

Trump berkata beliau telah bercakap dengan Netanyahu selepas serangan itu, dan pemimpin Israel itu memberitahunya bahawa dia mahu "mewujudkan keamanan."

Trump juga menelefon Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk memberi jaminan bahawa insiden sedemikian tidak akan berulang.

"Menyerang secara unilateral di dalam Qatar, sebuah Negara Berdaulat dan Sekutu rapat Amerika Syarikat, yang bekerja keras dan berani mengambil risiko dengan kami untuk menjadi penengah Keamanan, tidak memajukan matlamat Israel atau Amerika," tulis Trump, menyatakan semula kenyataan sebelumnya oleh Setiausaha Akhbar Rumah Putih Karoline Leavitt.

Trump berkata beliau mengarahkan Setiausaha Negara Marco Rubio untuk memuktamadkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan Qatar, menandakan hasrat Washington untuk mengukuhkan hubungan meskipun berlakunya insiden tersebut.

SUMBER:TRT World and Agencies
