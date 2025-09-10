Presiden AS mendakwa bahawa serangan Israel ke atas Qatar diputuskan sendiri oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan bukannya Washington.

"Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Netanyahu, ia bukan keputusan saya," tulis Trump di Truth Social.

"Saya serta-merta mengarahkan Duta Khas Steve Witkoff untuk memaklumkan pihak Qatar tentang serangan yang akan berlaku, dan dia telah melakukannya. Malangnya, ia sudah terlalu lewat untuk menghentikan serangan tersebut," tambah beliau.

Kementerian Luar Qatar menafikan dakwaan Rumah Putih yang mengatakan mereka telah menerima notis awal, dengan menyatakan bahawa mesej dari AS hanya tiba ketika letupan sedang berlaku.

Doha mengutuk serangan itu sebagai "pelanggaran jelas undang-undang antarabangsa" dan ancaman kepada kedaulatan serta keselamatannya.