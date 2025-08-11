コロラド州の刑務所が避難され、州歴代最大級の山火事の一つが拡大し続ける中、当局は強風と低湿度により火勢が強まっているため、住民に日曜日までに避難準備をするよう警告しました。
避難命令はすでに山間部のコミュニティに出されており、リー火災はガーフィールド郡とリオブランコ郡で433平方キロ（167平方マイル）以上に燃え広がり、鎮火率はわずか6％です。けが人や建物被害の報告はありません。
コロラド州矯正局の声明によると、リフル矯正センターに収容されていた179人全員が、十分な注意を払って土曜日に安全に避難されました。
彼らは一時的に約240キロ（150マイル）離れたブエナビスタ矯正複合施設へ移送されました。
デンバーの西約400キロ（250マイル）を焼き尽くしているリー火災は、コロラド州防火・管理局によると、州史上6番目に大きな単独火災となっています。
当局によると、1000人以上の消防士が消火にあたり、コロラド13号線の西側とカウンティロード5号線の北側に火の勢いを抑えようとしています。
保健当局は、リー火災と東側で燃えている60平方キロ（23平方マイル）のエルク火災による煙に関連して、大気の質に関する警報を発表しました。
南カリフォルニアでは、ロサンゼルス郡とベンチュラ郡の境界付近で木曜日に発生した20平方キロ（8平方マイル）のキャニオン火災が62％鎮火に達し、避難が行われ、7棟の建物が破壊されました。
3人の消防士がけがをしており、その中には急斜面でピックアップトラックが横転し、重傷を負った大隊長も含まれています。
カリフォルニア州で今年最大の火災となっているギフォード火災は、8月1日の発生以来、サンタバーバラ郡とサンルイスオビスポ郡で少なくとも466平方キロ（180平方マイル）を焼き尽くし、日曜日の時点で鎮火率は21％でした。