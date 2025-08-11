気候
コロラド州の刑務所が避難、拡大する山火事が州歴代最大級に
当局によると、1000人以上の消防士が消火にあたり、コロラド13号線の西側とカウンティロード5号線の北側に火の勢いを抑えようとしています。
3人の消防士がけがをし、その中には急斜面でピックアップトラックが横転し重傷を負った大隊長も含まれています。/ 写真: AP
2025年8月11日

コロラド州の刑務所が避難され、州歴代最大級の山火事の一つが拡大し続ける中、当局は強風と低湿度により火勢が強まっているため、住民に日曜日までに避難準備をするよう警告しました。

避難命令はすでに山間部のコミュニティに出されており、リー火災はガーフィールド郡とリオブランコ郡で433平方キロ（167平方マイル）以上に燃え広がり、鎮火率はわずか6％です。けが人や建物被害の報告はありません。

コロラド州矯正局の声明によると、リフル矯正センターに収容されていた179人全員が、十分な注意を払って土曜日に安全に避難されました。

彼らは一時的に約240キロ（150マイル）離れたブエナビスタ矯正複合施設へ移送されました。

デンバーの西約400キロ（250マイル）を焼き尽くしているリー火災は、コロラド州防火・管理局によると、州史上6番目に大きな単独火災となっています。

保健当局は、リー火災と東側で燃えている60平方キロ（23平方マイル）のエルク火災による煙に関連して、大気の質に関する警報を発表しました。

南カリフォルニアでは、ロサンゼルス郡とベンチュラ郡の境界付近で木曜日に発生した20平方キロ（8平方マイル）のキャニオン火災が62％鎮火に達し、避難が行われ、7棟の建物が破壊されました。

3人の消防士がけがをしており、その中には急斜面でピックアップトラックが横転し、重傷を負った大隊長も含まれています。

カリフォルニア州で今年最大の火災となっているギフォード火災は、8月1日の発生以来、サンタバーバラ郡とサンルイスオビスポ郡で少なくとも466平方キロ（180平方マイル）を焼き尽くし、日曜日の時点で鎮火率は21％でした。

