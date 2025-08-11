コロラド州の刑務所が避難され、州歴代最大級の山火事の一つが拡大し続ける中、当局は強風と低湿度により火勢が強まっているため、住民に日曜日までに避難準備をするよう警告しました。

避難命令はすでに山間部のコミュニティに出されており、リー火災はガーフィールド郡とリオブランコ郡で433平方キロ（167平方マイル）以上に燃え広がり、鎮火率はわずか6％です。けが人や建物被害の報告はありません。

コロラド州矯正局の声明によると、リフル矯正センターに収容されていた179人全員が、十分な注意を払って土曜日に安全に避難されました。

彼らは一時的に約240キロ（150マイル）離れたブエナビスタ矯正複合施設へ移送されました。

デンバーの西約400キロ（250マイル）を焼き尽くしているリー火災は、コロラド州防火・管理局によると、州史上6番目に大きな単独火災となっています。