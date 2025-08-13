ガザ戦争
3分読む
イスラエル軍、ガザ占領計画の枠組みを承認
軍による計画承認のニュースは、ハマスが高官代表団をカイロに派遣し、エジプト当局と一時停戦に関する「予備協議」を行っていると発表した数時間後に伝えられました。
イスラエル軍、ガザ占領計画の枠組みを承認
イスラエル参謀総長エヤル・ザミールがガザ占領構想を承認 / 写真: AP
2025年8月13日

イスラエル軍は水曜日、ガザを占領する作戦計画の「主要枠組み」をエヤル・ザミール参謀総長が承認したと発表しました。

軍の声明によると、エヤル・ザミール参謀総長は、参謀総会、国内治安機関（ISA）の代表者、および他の指揮官との会議の中で、この計画を承認したとされています。

声明では、「議論の中で、これまでのイスラエル国防軍（IDF）の行動が報告され、昨日（火曜日）開始されたザイトゥーン地区への攻撃も含まれた」と付け加えています。

また、「ガザ地区における次の段階の作戦計画の中心的な構想が提示され、政治指導部の指示に従い承認された」と述べています。

イスラエルの激烈な攻撃

おすすめ

ガザの民間防衛当局によると、最近ガザ市へのイスラエル空爆が激化しており、ザイトゥーン地区やサブラ地区の住宅街が「民間住宅を標的とした非常に激しい空爆を受け、高層ビルも含まれる可能性がある」と報告されています。

ネタニヤフ政権が、22か月以上続く戦闘後にガザ戦争を拡大する計画を進めていることは、国際的な非難だけでなく国内でも反発を招いています。

国連支援の専門家は、イスラエルが人道支援の流入を大幅に制限しているガザ地区で、広範な飢饉が進行していると警告しています。

ガザ保健省の数字によると、イスラエルによるガザでの戦争で、少なくとも61,599人のパレスチナ人が死亡しています。

探索
「イランが速やかに和平に応じなければ、さらなる攻撃も」トランプ氏が警告
米軍の攻撃前に核施設を退避済み　イラン発表
イスラエルとイランの衝突、2週目に突入　主要な動きを振り返る
米国、中東最大の基地に軍事資産を配備し、アクセスを制限
北朝鮮がイランを支持、「イスラエルは平和の癌のような存在」と非難
日本で猫から感染の疑い　獣医師死亡でSFTSウイルスに警戒
「イスラエルは中東の姿を変えている」―ネタニヤフ首相
オバマ氏、移民家族の悪者扱いを非難
爆破予告でルフトハンザ機がフランクフルトに引き返す
トルコのエルドアン大統領、イスラエルとイランの衝突終結に向けたトランプ氏の発言を歓迎
空中での技術的問題によりエア・インディアのドリームライナーが香港に引き返す
イスラエル、イラン革命防衛隊司令官ホセイン・サラミを暗殺
トランプ氏、わずか1日前にイラン核交渉再開を望む
インドの航空機墜落現場での惨状を語るボランティア救助隊員たち
コロンビア・カリで爆発と銃撃、死者発生
TRT Globalを先行チェック！ご意見をお聞かせください！
Contact us