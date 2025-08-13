イスラエル軍は水曜日、ガザを占領する作戦計画の「主要枠組み」をエヤル・ザミール参謀総長が承認したと発表しました。

軍の声明によると、エヤル・ザミール参謀総長は、参謀総会、国内治安機関（ISA）の代表者、および他の指揮官との会議の中で、この計画を承認したとされています。

声明では、「議論の中で、これまでのイスラエル国防軍（IDF）の行動が報告され、昨日（火曜日）開始されたザイトゥーン地区への攻撃も含まれた」と付け加えています。

また、「ガザ地区における次の段階の作戦計画の中心的な構想が提示され、政治指導部の指示に従い承認された」と述べています。

イスラエルの激烈な攻撃