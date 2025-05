Studenci Uniwersytetu Harvarda protestowali po ogłoszeniu przez rząd USA zamiaru anulowania wszystkich pozostałych kontraktów finansowych z uczelnią. Jest to najnowsza próba prezydenta Donalda Trumpa, aby zmusić prestiżową instytucję do poddania się bezprecedensowej kontroli.

Setki studentów zgromadziło się we wtorek, aby sprzeciwić się rozszerzającej się ofensywie Trumpa, w tym środkom ogłoszonym tego dnia, których wartość szacuje się na 100 milionów dolarów. Działania te skierowane są przeciwko uniwersytetowi, który wzbudził gniew prezydenta, odmawiając rezygnacji z kontroli nad programem nauczania, rekrutacją i badaniami.

Tłum skandował „kto należy dziś do klasy, niech zostanie”, odnosząc się do międzynarodowych studentów Harvarda, których status Trump podważył, nagle cofając akredytację uniwersytetu w programie Student and Exchange Visitor.

Sędzia wydał zakaz w oczekiwaniu na przesłuchanie w tej sprawie zaplanowane na czwartek, tego samego dnia, co ceremonia ukończenia studiów, na którą tysiące absolwentów i ich rodzin zebrało się w Cambridge, Massachusetts, niedaleko Bostonu.

Tymczasem, Biały Dom podwoił swoje wysiłki, argumentując, że zamiast Harvarda, publiczne pieniądze powinny trafiać do szkół zawodowych, które kształcą elektryków i hydraulików.

„Prezydent bardziej interesuje się przekazywaniem tych pieniędzy podatników na szkoły zawodowe, programy i uczelnie stanowe, które promują amerykańskie wartości, ale co najważniejsze, kształcą kolejne pokolenie w umiejętnościach potrzebnych naszej gospodarce i społeczeństwu” – powiedziała Karoline Leavitt w programie Fox News, we wtorek wieczorem.

TRT Global - Administracja Trumpa wycofuje 60 milionów dolarów dotacji federalnych dla Harvarda Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) twierdzi, że rozwiązanie umowy wynika z zarzutów o niepodejmowanie działań w celu przeciwdziałania antysemityzmowi i dyskryminacji rasowej. 🔗

,,Surrealistyczne”

Wtorkowy protest odbywał się, gdy nad głowami krążyły helikoptery informacyjne, a absolwenci w akademickich strojach i ich goście jedli przekąski na trawnikach w pobliżu Harvard Square.

„Myśl, że przebywałem nielegalnie w kraju tylko dlatego, że studiuję tutaj, jest surrealistyczna” – powiedział Rohan Battula, międzynarodowy student Harvarda, w rozmowie z TRT World.

„Było wiele niepewności związanej z zakazem sądowym i brakiem wiedzy, co się wydarzy, więc był to naprawdę przerażający czas na kampusie” – dodał.

Jeden z absolwentów historii medycyny z Wielkiej Brytanii, który podał tylko imię, Jack, powiedział, że polityka prowadzona przez Trumpa sprawi, że amerykańskie uniwersytety staną się mniej atrakcyjne dla międzynarodowych studentów, nawet jeśli sądy uchylą najbardziej szkodliwe środki.

„Chmura może minąć, ale szkody zostaną wyrządzone” – powiedział Jack, którego rodzice przyjechali z Wielkiej Brytanii na ceremonię ukończenia studiów.

Trump kontra Harvard

Starcie między Trumpem a Harvardem rozpoczęło się, gdy prezydent zapowiedział, że rozprawi się z pro-palestyńskimi protestami na amerykańskich kampusach.

Zaczął od Uniwersytetu Columbia, co wywołało falę propalestyńskich protestów na kampusach w całych Stanach Zjednoczonych, wstrzymując 400 milionów dolarów federalnego finansowania dla tej uczelni.

Uniwersytet ostatecznie ugiął się pod presją, ogłaszając szeroko zakrojone zmiany polityki, w tym dotyczące protestów na kampusie.

Następnie Trump zamroził federalne finansowanie dla Uniwersytetu Cornella i Uniwersytetu Northwestern za umożliwienie propalestyńskich protestów.

Jeśli chodzi o Harvard, uniwersytet odrzucił żądania Trumpa na początku kwietnia, a później pozwał administrację za zawieszenie około 2,3 miliarda dolarów finansowania.

Cięcia kontraktów ogłoszone we wtorek – szacowane przez amerykańskie media na 100 milionów dolarów – oznaczałyby zerwanie więzi biznesowych między rządem a uniwersytetem, który jest najstarszy w kraju i stanowi potęgę badawczą.