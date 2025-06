Iran wystrzelił serię pocisków rakietowych na amerykańską bazę wojskową Al Udeid w Katarze. To dramatyczna eskalacja napięć po ataku USA na trzy irańskie obiekty nuklearne w niedzielę wieczorem.

Ataki, ogłoszone w poniedziałek przez irańską telewizję państwową Press TV, zapoczątkowały operację nazwaną przez irańskich urzędników „Bashayer Al-Fath”, czyli “Zwiastun Zwycięstwa”.

“Siły Zbrojne Iranu przeprowadziły niszczycielski i potężny atak rakietowy na bazę Al Udeid w Katarze w odpowiedzi na agresję USA” – podały irańskie media.

Liczba wystrzelonych pocisków była równa “liczbie bomb użytych przez USA w ataku na nasze obiekty nuklearne” – poinformowała Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.

Oto przegląd kluczowych reakcji:

Organizacja Narodów Zjednoczonych

ONZ ostrzegła przed dalszą eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

“Nie widziałem raportów, o których wspomniano. Jednakże oczywiście każdy wzrost aktywności wojskowej lub kontynuacja odwetu, jak ostrzegał sekretarz generalny (Antonio Guterres), tylko zwiększa destabilizację” – powiedział rzecznik ONZ Stephane Dujarric na konferencji prasowej.

Dujarric ostrzegł również, że najnowsza eskalacja “popycha nas głębiej w to, co on (Guterres) określił wczoraj mianem ścieżki odwetu”

Zapytany, czy personel ONZ przebywający w Katarze otrzymał nakaz ewakuacji, powiedział: “Nie słyszałem o żadnych ruchach”.

Katar

Katar potępił irański atak rakietowy na amerykańską bazę wojskową znajdującą się na jego terytorium, nazywając go “rażącym naruszeniem” swojej suwerenności i przestrzeni powietrznej.

Państwo Zatoki Perskiej oświadczyło, że zastrzega sobie prawo do odpowiedzi zgodnie z prawem międzynarodowym – powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych na platformie X po ataku rakietowym Iranu w odwecie za weekendowe naloty USA na irańskie obiekty nuklearne.

Majed al-Ansari wyraził “stanowcze potępienie ataku na bazę Al Udeid przez Irańską Gwardię Rewolucyjną”, nazywając go “rażącym naruszeniem suwerenności Państwa Katar, jego przestrzeni powietrznej, prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych”.

Podkreślił, że “Katar zastrzega sobie prawo do proporcjonalnej i bezpośredniej odpowiedzi na tę rażącą agresję, zgodnie z prawem międzynarodowym”.

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska potępiła Iran za “nieuzasadniony” atak, oferując “wszystkie swoje możliwości” w celu wsparcia Dohy, z którą w przeszłości miała napięte stosunki.

Rijad oświadczył: “Potępiamy i stanowczo odrzucamy agresję Iranu wobec bratniego Państwa Katar... To jest nieakceptowalne i nieuzasadnione w żadnych okolicznościach. Królestwo potwierdza swoją solidarność i pełne wsparcie dla... Kataru oraz oferuje wszystkie swoje możliwości, aby wesprzeć bratnie Państwo Katar w jakichkolwiek działaniach, jakie podejmie”.

Jordania

Jordania również “stanowczo” potępiła irańską “agresję” wobec Kataru, nazywając ją “rażącym naruszeniem” suwerenności Kataru i prawa międzynarodowego.

Francja

Prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził solidarność z Katarem.

Macron wezwał do powrotu do dyplomacji, aby zakończyć to, co nazwał “spiralą chaosu” po atakach.

Egipt

Egipt potępił irański atak na amerykańską bazę w Katarze, wyrażając “głębokie zaniepokojenie niebezpieczną, szybką eskalacją w regionie”.

Kuwejt

Kuwejt również potępił atak na bazę Al Udeid w Katarze, wyrażając solidarność z krajem Zatoki Perskiej.

Oman

Oman potępił atak i wyraził swoje wsparcie dla narodu katarskiego.

Izrael

Izraelskie wojsko stwierdziło, że irański atak odwetowy na amerykańskie bazy wojskowe dowodzi, że kraj ten stanowi zagrożenie dla “całego świata”.

“Chcę powiedzieć, że jest to kolejny dowód na wrogość i przemoc oraz na to, że Iran jest państwem terrorystycznym, które zagraża nie tylko Izraelowi, ale całemu Bliskiemu Wschodowi, w tym jego sąsiadom i całemu światu” – powiedział rzecznik wojskowy Effie Defrin dziennikarzom.