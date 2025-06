Prezydent USA Donald Trump wyraził nadzieję, że Izrael i Iran mogą ostatecznie osiągnąć zawieszenie broni, choć zauważył, że czasami kraje "muszą najpierw rozstrzygnąć swoje spory w walce".

Potwierdził również, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Izrael w jego "obronie". "Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Myślę, że nadszedł czas na umowę i zobaczymy, co się wydarzy. Czasami muszą najpierw walczyć, ale zobaczymy, co się stanie" - powiedział Trump.

Rozmawiając z dziennikarzami przed wylotem na szczyt G7 w Kanadzie, Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy poprosił Izrael o wstrzymanie ataków na Iran.

Ostatnie wydarzenia mają miejsce w momencie, gdy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan z zadowoleniem przyjął ostatnie wypowiedzi swojego amerykańskiego odpowiednika na temat zakończenia konfliktu między Izraelem a Iranem. Podkreślił potrzebę natychmiastowych działań, aby zapobiec katastrofie, która mogłaby ogarnąć cały region.

Dwaj przywódcy omówili konflikt izraelsko-irański, relacje dwustronne oraz kwestie regionalne podczas rozmowy telefonicznej, jak poinformowała Dyrekcja Komunikacji Turcji na platformie X w niedzielę.

Specjalny wysłannik prezydenta USA, Steve Witkoff, miał w niedzielę udać się do Omanu na kolejną rundę rozmów nuklearnych z irańskimi urzędnikami. Jednakże po izraelskich atakach to spotkanie zostało odwołane.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, określił negocjacje nuklearne jako "nieuzasadnione" po atakach, które, jak powiedział, zostały przeprowadzone przy wsparciu USA.

Według irańskich mediów państwowych liczba ofiar śmiertelnych izraelskich ataków na Iran od piątku wzrosła do 224, z czego 90 procent to cywile.