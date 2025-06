Stany Zjednoczone rozważają możliwość spotkania w tym tygodniu między swoim wysłannikiem, Steve'em Witkoffem, a irańskim ministrem spraw zagranicznych, Abbasem Araghchim, jak podał w poniedziałek portal Axios.

Prezydent USA, Donald Trump, w poniedziałek wrócił do Waszyngtonu, kończąc swój udział w szczycie G7 w Kanadzie z powodu napięć na Bliskim Wschodzie.

“Muszę wrócić wcześniej z oczywistych powodów” – powiedział dziennikarzom.

Wcześniej Trump wezwał cywilów do natychmiastowej ewakuacji Teheranu w związku z rosnącymi napięciami między Izraelem a Iranem.

“Iran powinien podpisać 'umowę', którą im zaproponowałem. Co za wstyd i strata ludzkiego życia. Powiem to jasno: IRAN NIE MOŻE POSIADAĆ BRONI JĄDROWEJ. Powtarzałem to wielokrotnie!

“Wszyscy powinni natychmiast opuścić Teheran!” – napisał na swojej platformie Truth Social.

Napięcia eskalowały od piątku, kiedy Izrael przeprowadził skoordynowane naloty i ataki dronów na wiele celów w Iranie, w tym obiekty wojskowe i nuklearne, co skłoniło Teheran do przeprowadzenia odwetowych ataków.