Waszyngton DC — Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump gości prezydenta Salwadoru Nayiba Bukele w Białym Domu, aby podkreślić, jak określili to amerykańscy urzędnicy, „historyczne partnerstwo na rzecz uczynienia świata bezpieczniejszym miejscem”.

Trump powiedział Bukele w poniedziałek: „Pomagasz nam”, odnosząc się do przetrzymywania deportowanych ze Stanów Zjednoczonych w znanym więzieniu w Salwadorze. Bukele odpowiedział: „Chętnie pomagamy”.

Trump dodał: „Teraz musimy tylko usunąć przestępców, morderców i gwałcicieli z naszego kraju”.

Podczas gdy obaj przywódcy rozmawiali, Biały Dom przesłał dziennikarzom listę, którą określił jako „niewielką próbkę bezwzględnych przestępców deportowanych do Salwadoru”.

Lista zawierała nazwiska około dwóch tuzinów domniemanych członków gangów, których kraj Bukele przyjął. „Dzięki obu przywódcom dziesiątki brutalnych nielegalnych imigrantów, morderców, gwałcicieli, członków gangów i innych niebezpiecznych przestępców zostały szybko usunięte z naszych ulic” – dodał Biały Dom.

Wizyta Bukele w USA ma kluczowe znaczenie dla obu krajów. Niedługo po inauguracji Trumpa na drugą kadencję, Bukele złożył zaskakującą propozycję nowemu przywódcy USA – San Salvador może przyjmować deportowanych ze Stanów Zjednoczonych za opłatą.

W marcu Trump powołał się na ustawę Alien Enemies Act z 1798 roku przeciwko Tren de Aragua, międzynarodowej grupie przestępczej z wenezuelskich więzień, w odpowiedzi na propozycję salwadorskiego przywódcy.

Rzadko stosowane prawo pozwala prezydentowi USA zatrzymywać lub deportować obywateli „wrogiego narodu” podczas wojny lub inwazji. Ostatni raz użyto go podczas II wojny światowej.

Administracja Trumpa deportowała około 250 domniemanych członków Tren de Aragua do Salwadoru, gdzie zostali umieszczeni w mega-więzieniu CECOT, kluczowym elemencie strategii antygangowej Bukele.

Więzienie, które może pomieścić 40 000 osób, zostało zbudowane dla członków gangów w kraju, który niegdyś zmagał się z wysokimi wskaźnikami morderstw, które ostatnio spadły.

Więźniowie w CECOT nie mają odwiedzin i uczestniczą w rozprawach wirtualnie. Więzienie blokuje sygnały komórkowe, aby uniemożliwić członkom gangów kontaktowanie się z przestępcami na zewnątrz, jak podają media.

Aktywiści twierdzą, że zatrzymani w salwadorskich więzieniach są izolowani i pozbawieni możliwości prawnych, podczas gdy niektóre rodziny zaprzeczają przynależności ich bliskich do gangów.

6 milionów dolarów za przetrzymywanie deportowanych

„To było około 6 milionów dolarów dla Salwadoru za zatrzymanie tych zagranicznych terrorystów” – powiedziała rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych.

„Chciałabym zauważyć, że to grosze w porównaniu z kosztami życia i kosztami, jakie poniósłby amerykański podatnik, aby przetrzymywać tych terrorystów w więzieniach o najwyższym rygorze w Stanach Zjednoczonych”.

„Stany Zjednoczone zapłacą bardzo niską opłatę za nich, ale dla nas jest ona wysoka” – napisał Bukele, który od trzech lat stosuje surowe metody, aby więzić i karać domniemanych przestępców, w tym tych związanych z salwadorskim gangiem MS-13.

Wśród deportowanych i przetrzymywanych w CECOT jest mężczyzna z Maryland, Kilmar Abrego Garcia, który został błędnie deportowany do Salwadoru i pozostaje tam, mimo nakazu sądowego o jego powrocie do USA.

Stephen Miller, zastępca szefa sztabu, powiedział dziennikarzom w Białym Domu w poniedziałek rano: „To zależy od Salwadoru oraz od rządu i obywateli Salwadoru, jaki los spotka ich własnych obywateli. Nie możemy ekstradować obywateli obcych krajów do naszego kraju wbrew sprzeciwowi tych krajów”.

Teraz, gdy Bukele – kluczowy sojusznik w szerszej strategii deportacyjnej Trumpa – spotyka się z prezydentem USA w Białym Domu, rozmowy koncentrują się na roli Salwadoru w przyjmowaniu deportowanych ze Stanów Zjednoczonych oraz na innych obszarach, takich jak wzrost gospodarczy i cła.

Przed rozmowami Leavitt potwierdziła, że partnerstwo więzienne będzie omawiane przez Trumpa i Bukele. Sekretarz stanu Marco Rubio pochwalił ich sojusz jako model dla bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie.

Innym kluczowym tematem są szeroko zakrojone cła Trumpa, które wpływają na wiele krajów, w tym na eksport z Salwadoru.

Salwador wyeksportował w 2024 roku towary o wartości prawie 6,5 miliarda dolarów, z czego 2,1 miliarda trafiło do USA, głównie odzież, cukier i kawę, według banku centralnego. Prezes Salwadorskiego Stowarzyszenia Przemysłowego, Jorge Arriaza, ma nadzieję, że wizyta Bukele w Białym Domu wyjaśni kwestie związane z wdrożeniem ceł.

Bukele mówi, że nie zwróci Abrego Garcii

Tymczasem, gdy obaj prezydenci spotkali się, demonstranci, w tym żona i małe dzieci Abrego Garcii, zgromadzili się przed Białym Domem, aby zaprotestować przeciwko deportacji mężczyzny z Maryland.

„Prezydencie Trump, sprowadź Kilmara do domu teraz!” – powiedział mówca do zgromadzonych przed Białym Domem.

Amerykański sędzia imigracyjny przyznał Abrego Garcii status ochronny ze względu na potencjalną przemoc gangów w Salwadorze. Miał on również pozwolenie na pracę w USA przed deportacją.

„Jego status to nielegalny imigrant, który został nakazany do deportacji, co oznacza, że może być zatrzymany na czas nieokreślony i usunięty do dowolnego innego kraju na świecie” – powiedział Miller dziennikarzom w poniedziałek.

Rozmawiając z dziennikarzami, Rubio bronił administracji Trumpa, stwierdzając, że polityka zagraniczna USA jest prowadzona przez prezydenta, a nie przez sądy.

Bukele również podkreślił stanowisko swojego kraju w rozmowie z mediami, stwierdzając, że Abrego Garcia nie może zostać wydany do USA. „Jak mogę zwrócić przestępcę do USA? Przemycić terrorystę?” – zapytał Bukele, uznając pytanie za „absurdalne” i dodając: „Nie mam władzy, aby zwrócić go do Stanów Zjednoczonych”.