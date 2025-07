Ekspert ONZ wymienił ponad 60 firm, w tym głównych producentów broni i przedsiębiorstwa technologiczne, w raporcie łączącym ich zaangażowanie we wspieranie nielegalnych osiedli syjonistycznych na okupowanym Zachodnim Brzegu oraz trwającego ludobójstwa w oblężonej Gazie.

Włoska prawniczka i obrończyni praw człowieka Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. okupowanych terytoriów palestyńskich, opracowała raport na podstawie ponad 200 zgłoszeń od państw, obrońców praw człowieka, firm i badaczy akademickich.

Raport, opublikowany w poniedziałek wieczorem, wzywa dziesiątki firm do zaprzestania współpracy z Izraelem oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej kierownictwa firm za domniemane naruszenia prawa międzynarodowego.

"Podczas gdy życie w Gazie jest niszczone, a Zachodni Brzeg znajduje się pod narastającym atakiem, ten raport pokazuje, dlaczego ludobójstwo Izraela trwa: ponieważ jest to opłacalne dla wielu" – napisała Albanese w 27-stronicowym dokumencie.

Oskarżyła korporacje o "finansowe powiązania z apartheidem i militaryzmem Izraela".

"Poprzez rzucenie światła na polityczną ekonomię okupacji, która przerodziła się w ludobójstwo, raport ujawnia, jak wieczna okupacja stała się idealnym poligonem doświadczalnym dla producentów broni i wielkich firm technologicznych... podczas gdy inwestorzy oraz instytucje prywatne i publiczne czerpią zyski bez przeszkód" – napisała Albanese.

Raport grupuje firmy według sektorów, na przykład wojskowego lub technologicznego. Wspomniano, że około 15 firm odpowiedziało bezpośrednio na zapytania biura Albanese, jednak ich odpowiedzi nie zostały opublikowane.

Wymieniono firmy zbrojeniowe, takie jak Lockheed Martin i Leonardo, wskazując, że ich uzbrojenie było używane w ludobójstwie w Strefie Gazy. Na liście znalazły się również dostawcy ciężkiego sprzętu, tacy jak Caterpillar Inc i HD Hyundai, których sprzęt miał przyczyniać się do niszczenia mienia na okupowanych terytoriach palestyńskich.

"Sprzedaż wojskowa to transakcje międzyrządowe. Dyskusje na temat tych sprzedaży najlepiej prowadzić z rządem USA" – powiedział rzecznik Lockheed Martin.

Caterpillar wcześniej oświadczył, że oczekuje, iż jego produkty będą używane zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Rada Praw Człowieka ONZ

Giganci technologiczni, tacy jak Alphabet, Amazon, Microsoft i IBM, zostali nazwani "kluczowymi elementami izraelskiego aparatu nadzoru i trwającego niszczenia Gazy".

Alphabet wcześniej bronił swojego kontraktu na usługi chmurowe o wartości 1,2 miliarda dolarów z ekstremistycznym rządem Izraela, twierdząc, że nie jest on skierowany na działania wojskowe ani wywiadowcze.

W raporcie wspomniano również o Palantir Technologies za dostarczanie narzędzi AI izraelskiej armii, choć nie podano szczegółów dotyczących ich zastosowania.

"Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Palantir dostarczył technologię automatycznego przewidywania przestępczości, kluczową infrastrukturę obronną do szybkiej i zintensyfikowanej budowy oraz wdrażania oprogramowania wojskowego, a także swoją platformę sztucznej inteligencji, która umożliwia integrację danych z pola bitwy w czasie rzeczywistym dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji" – stwierdzono w raporcie.

Raport rozszerza wcześniejszą bazę danych ONZ dotyczącą firm powiązanych z nielegalnymi osiedlami syjonistycznymi, ostatnio zaktualizowaną w czerwcu 2023 roku, dodając nowe firmy i szczegóły dotyczące powiązań z trwającym ludobójstwem w Gazie.

Raport stwierdza, że wymienione firmy to dopiero początek. Biuro Albanese zebrało bazę danych 1 000 podmiotów na podstawie zgłoszeń do śledztwa.

Raport zostanie przedstawiony 47-osobowej Radzie Praw Człowieka ONZ w czwartek.

Mimo, że Rada nie ma prawnie wiążących uprawnień, przypadki udokumentowane przez śledztwa ONZ czasami wpływały na międzynarodowe postępowania sądowe.

Izrael i Stany Zjednoczone wycofały się z Rady na początku tego roku, fałszywie twierdząc o stronniczości wobec Izraela.

Izraelskie ludobójstwo w Strefie Gazy

Izrael prowadzi ludobójstwo w Strefie Gazy od października 2023 roku.

Palestyńczycy odnotowali śmierć ponad 57 000 osób, z których większość to kobiety i dzieci.

Według oficjalnej agencji informacyjnej Palestyny WAFA, około 11 000 Palestyńczyków może być pogrzebanych pod gruzami zniszczonych domów.

Eksperci jednak twierdzą, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych znacznie przewyższa dane podane przez władze Gazy, szacując, że może wynosić około 200 000.

Waszyngton przeznacza 3,8 miliarda dolarów rocznie na finansowanie wojskowe swojego długoletniego sojusznika Izraela.

Od października 2023 roku USA wydały ponad 22 miliardy dolarów na wspieranie ludobójstwa Izraela w Gazie i wojen w sąsiednich krajach.

Mimo krytyki ze strony wysokich rangą amerykańskich urzędników wobec Izraela w kwestii dużej liczby ofiar cywilnych w Strefie Gazy, Waszyngton jak dotąd odrzuca wezwania do uzależnienia dostaw broni od jakichkolwiek warunków.