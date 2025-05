Gdy słońce zanurzało się za horyzontem, rzucając ciepły blask na kenijskie krajobrazy, palmy dumnie wznosiły się na tle żywych barw wieczornego nieba. Wśród tego malowniczego widoku pojawiło się zdjęcie, które kryło historię znacznie bardziej złożoną niż spokojna sceneria mogłaby sugerować.

Zdjęcie to zostało uchwycone nie przez przypadkowych obserwatorów, lecz przez czujne oczy zespołu Narodowej Organizacji Wywiadowczej Turcji (tur. Millî İstihbarat Teşkilâtı - MIT). Było ono kluczowym elementem misji mającej na celu sprowadzenie Abdullaha Öcalana, przywódcy PKK, jednej z najbardziej brutalnych organizacji terrorystycznych na świecie, z serca Afryki do Turcji. Po niemal 25 latach poszukiwań przez MIT, Abdullah Öcalan został schwytany 15 lutego 1999 roku.

Wspomniane zdjęcie oraz wiele innych przedmiotów należących do agentów MIT znalazło się na wystawie zatytułowanej „Kontakt Stambuł”, poświęconej 97. rocznicy powstania tej instytucji.

Współczesny turecki wywiad

W sercu Ankary, stolicy Turcji, gdzie codzienny rytm życia maluje dynamiczny obraz na ulicach, niepozorna instytucja cicho realizowała swoją misję. Narodowa Organizacja Wywiadowcza Turcji, znana jako MIT, działała dyskretnie, a jej celem było zapewnienie bezpieczeństwa narodowego poprzez kompleksową ocenę zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

W bezpiecznych murach siedziby MIT zespół oddanych specjalistów pracował w cieniu. Analitycy MIT metodycznie przeszukiwali ogromne zbiory danych, rozszyfrowując subtelne niuanse wskazujące na potencjalne zagrożenia. Ulice miasta, tętniące energią codziennego życia, pozostawały nieświadome skrupulatnych wysiłków podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom.

Nowoczesny turecki wywiad, założony w pierwszej połowie XIX wieku, przeprowadził wiele udanych operacji. W swojej pracy zatytułowanej „Narodowa Organizacja Wywiadowcza (1826-2023)” dr Polat Safi rzuca światło na ten temat, prezentując dokumenty z archiwum MIT opublikowane po raz pierwszy.

Safi omawia nowoczesny turecki wywiad w czterech głównych okresach. „Pierwszy znaczący okres w historii nowoczesnego tureckiego wywiadu rozpoczął się po wojnie rosyjsko-tureckiej w latach 1877-1878 i trwał od 1879 do 1918 roku. Charakteryzował się on reaktywnym podejściem operacyjnym, z działalnością wywiadowczą skoncentrowaną głównie na interesach narodowych oraz stopniowym rozwojem zdolności wywiadu bezpieczeństwa. Jednak istniały znaczące słabości w zakresie autonomii działania i instytucjonalizacji.

Drugi okres, od utworzenia Narodowej Służby Bezpieczeństwa (MAH) w 1927 roku do końca II wojny światowej w 1945 roku, wprowadził defensywne podejście do wcześniej reaktywnej strategii operacyjnej. Działalność wywiadowcza miała miejsce głównie na polu krajowym, z włączeniem zdolności kontrwywiadowczych obok wywiadu bezpieczeństwa.

Mimo, że istniał pewien stopień autonomii w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, operacje wywiadowcze nie osiągnęły pełnej autonomii w zakresie operacji i technologii. MAH stanęło w tym okresie przed poważnymi wyzwaniami związanymi z instytucjonalizacją” - wyjaśnia Safi dla TRT World.

„Trzeci okres obejmuje lata 1955-1990, zaczynając od szkolenia personelu MAH przez CIA i kończąc na zakończeniu zimnej wojny. W tym czasie strategia operacyjna pozostała defensywna, ale rozszerzyła zakres działalności poza granice kraju na sąsiednie państwa, a czasami na regiony takie jak Bliski Wschód i Bałkany, z którymi Turcja nie dzieli granic”

,,W miarę jak rozwijały się zdolności w zakresie wywiadu wojskowego i kontrwywiadu, podejmowane były również wysiłki na rzecz zwiększenia zdolności wywiadowczych, równocześnie z ustanowieniem krajowej koordynacji wywiadu i zdolności analitycznych." - wyjaśnia Safi.

Zasięg MIT wykraczał daleko poza granice państwa, poruszając się w skomplikowanej sieci międzynarodowych relacji. Od operacji antyterrorystycznych po monitorowanie zmian geopolitycznych, organizacja miała szeroki wachlarz zadań, które były równie zróżnicowane jak wyzwania, przed którymi stawała. Każdy fragment informacji, skrupulatnie zbierany i analizowany, przyczyniał się do dynamicznej ewolucji krajobrazu bezpieczeństwa Turcji.

Operacje przeciwko Mosadowi

Według Safiego, w 2010 r. instytucja zaczęła się rozwijać, co wywarło również wpływ na scenę międzynarodowej. Czwarty okres od 2010 r. do chwili obecnej Safi określa mianem „Głębokiej Rewolucji”. Safi dzieli ją na trzy mniejsze okresy: 2010-2014, 2014-2018 i 2019 do dnia dzisiejszego.

Według Safi, Wiosna Arabska spowodowała znaczne wstrząsy w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, skłaniając Turcję do ponownej oceny strategii bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, w tym do podejścia wywiadowczego. Szybki postęp w zaskresie technologii obronnych, bezpieczeństwa i wywiadowczych, w połączeniu ze zmieniającymi się zagrożeniami geopolitycznymi, dodatkowo wymusił transformację wywiadowczą. Do tej transformacji przyczynił się również rosnący nacisk przemysłu obronnego Turcji na lokalną produkcję i autonomię.

Dodatkowo, poprawiona koordynacja między krajowymi agencjami bezpieczeństwa a cywilnymi władzami stworzyła podstawy dla MIT do podejmowania reform w sposób bardziej niezależny. Czynniki te, w połączeniu z efektywnym przywództwem, doprowadziły do powstania nowego paradygmatu wywiadu w MIT, który odbiegał od wcześniejszych koncepcji w historii tureckiego wywiadu.

W obliczu otwartego środowiska wojny hybrydowej, MIT skupiło swoją uwagę głównie na zagrożeniach zewnętrznych, wdrażając środki prewencyjne i proaktywne w celu zarządzania jednoczesnymi i wielowarstwowymi zagrożeniami.

„Do 2014 roku nowy system był przygotowany do dostosowania się do zmieniających się okoliczności. Mimo trwających wysiłków transformacyjnych do 2018 roku, MIT znalazło się w walce z prominentnymi organizacjami terrorystycznymi, siłami proxy oraz regionalnymi i globalnymi aktorami, którzy przecięli się z Turcją na różnych poziomach. MIT zaznaczył również silną obecność w krajach sąsiednich, które stały się centralnym punktem jego działalności po 15 lipca".

„Okres od 2019 roku do teraz można uznać za fazę strategicznej ekspansji MIT, które wykorzystując zgromadzone doświadczenie, osiągnęło znaczące postępy w regionach takich jak Afryka Północna, Bliski Wschód, Kaukaz i Azja Centralna" – mówi Safi.

Dodaje również: „Ponadto MIT rozpoczęło operację w regionach takich jak Rog Afryki i Afryka Subsaharyjska. Te działania nie tylko wzmacniają geostrategiczną pozycję Turcji, ale także rozszerzają jej możliwości ekonomiczne, handlowe i energetyczne. Co istotne, MIT osiągnęło globalny sukces w dyplomacji wywiadowczej, operacjach specjalnych, misjach dekapitacyjnych oraz działaniach kontrwywiadowczych."

„Ta nowa era reprezentuje ciągłe wysiłki MIT, aby stawić czoła ryzyku, jednocześnie niezależnie poszukując, identyfikując i tworząc możliwości, niezależnie od spirali ryzyka, ale równolegle z rozwijającymi się zagrożeniami”.

Przekaz MIT nie był ukryty w wielkich nagłówkach ani celebrowany na oczach opinii publicznej. Zamiast tego była to historia tocząca się w dyskretnych korytarzach, gdzie powaga misji rezonowała bez potrzeby nadmiernego rozgłosu. Pracownicy operacyjni, sprawnie poruszający się w cieniu, odgrywali kluczową rolę w obronie kraju. W miarę rozwoju wydarzeń MIT pozostawało czujne - jak cichy strażnik symbolizujący zaangażowanie tych, którzy działali za kulisami.

To opowieść o poświęceniu, w której cicha determinacja postępu w słabo oświetlonych korytarzach mówiła wiele o obowiązku ochrony bezpieczeństwa narodowego Turcji. Ciężar odpowiedzialności ponoszonej przez MIT wykraczał poza zwyczajność, gdzie niewidoczne wyzwania wymagały ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się krajobrazu zagrożeń.

W tym okresie miały miejsce również operacje przeciwko Mosadowi.

„Operacje MIT przeciwko Mosadowi nie zaczęły się nagle. Protokół HUMINT, początkowo podpisany z Mosadem, został rozwiązany przez MIT w 2010 roku. Protokół ten był podpisywany dwukrotnie wcześniej, w 1997 i 2001 roku. Gdy turecki wywiad wszedł w okres strategicznej inicjatywy w 2019 r., przeprowadził cztery główne operacje przeciwko Mosadowi, znane jako Muteni, Neoplaz, Nekpet i Necropolis".

„Wspomniane operacje doprowadziły do postępowań prawnych przeciwko łącznie 160 osobom. Do sukcesu przyczyniło się kilka kluczowych czynników, w tym integracja kontrwywiadu z wywiadem strategicznym, zwiększona autonomia operacyjna MIT na przestrzeni lat, postępy w zakresie wywiadu technicznego oraz dywersyfikacja metod zakończenia operacji” – mówi Safi.

W ciszy instytucji, niepisane koleżeństwo między agentami stało się kręgosłupem odporności MIT. We wspólnym dążeniu do wspólnego celu powstały więzi, które wykraczały poza granice obowiązków zawodowych. Ci agenci, zjednoczeni swoim zaangażowaniem w bezpieczeństwo narodu, stali się niedocenianymi bohaterami poruszającymi się po zawiłym labiryncie wywiadu..

Gdy zegar tykał, pracownicy MIT pozostali niezrażeni, stawiając czoła niezauważalnym zagrożeniom. Ich determinacja przewyższała potrzebę uznania. Instytucja ta, stojąca jako strażnik w sercu stolicy, reprezentowała zbiorowe poświęcenie na rzecz zachowania bezpieczeństwa i suwerenności Turcji.

Historia MIT to opowieść o czujności i zaangażowaniu, gdzie dyskretna praca wywiadowcza odegrała kluczową rolę w odporności kraju na potencjalne zagrożenia. W świecie pełnym wyzwań, zarówno tych zauważalnych, jak i niezauważalnych, pracownicy MIT kontynuowali swoją cichą wartę, ucieleśniając istotę obowiązku i poświęcenia dla sprawy większej niż oni sami