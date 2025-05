Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Północnej skrytykowało projekt amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej Złota Kopuła (Golden Dome) jako „bardzo niebezpieczną, zagrażającą inicjatywę” – poinformowały państwowe media.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił 20 maja, że wybrał projekt systemu Złota Kopuła i mianował lidera odpowiedzialnego za realizację ambitnego programu o wartości 175 miliardów dolarów.

TRT Global - Trump uruchamia plan obrony przeciwrakietowej ,,Złota Kopuła" o wartości 175 miliardów dolarów Prezydent Trump mówi, że system będzie w pełni operacyjny w ciągu trzech lat, zdolny do przechwytywania pocisków z kosmosu i globalnych zagrożeń. 🔗

Opisując projekt we wtorek, Instytut Studiów Amerykańskich przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Korei Północnej stwierdził: „Plan Złota Kopuła to typowy produkt polityki 'America First' – szczyt samowystarczalności, arogancji, despotycznych i arbitralnych działań – oraz scenariusz wojny nuklearnej w przestrzeni kosmicznej.”

Oświadczenie to zostało opublikowane przez północnokoreańską agencję prasową KCNA.

Projekt Złota Kopuła ma na celu wykorzystanie globalnej sieci setek satelitów wyposażonych w zaawansowane czujniki i przechwytywacze, zaprojektowanych do wykrywania i niszczenia wrogich rakiet wkrótce po ich wystrzeleniu – w tym z krajów takich jak Chiny, Iran, Korea Północna czy Rosja.

Chiny w zeszłym tygodniu wyraziły stanowczy sprzeciw wobec tego planu, stwierdzając, że są „poważnie zaniepokojone” i wezwały Waszyngton do wstrzymania prac nad systemem.