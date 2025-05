Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, ogłosił, że wybrał „architekturę” dla długo obiecywanego programu obrony przeciwrakietowej „Złota Kopuła”, którego koszt szacowany jest na 175 miliardów dolarów w ciągu najbliższych trzech lat.

„Złota Kopuła zostanie zintegrowana z naszymi istniejącymi zdolnościami obronnymi i powinna być w pełni operacyjna przed końcem mojej kadencji” – powiedział Trump we wtorek, dodając, że system będzie w stanie przechwytywać pociski wystrzelone z dowolnego miejsca na świecie – nawet z przestrzeni kosmicznej.

Projekt rozpocznie się od początkowej inwestycji w wysokości 25 miliardów dolarów, która została uwzględniona w szeroko zakrojonej nowej ustawie Trumpa dotyczącej wydatków i obniżek podatków.

Mimo, że szczegóły techniczne pozostają ograniczone, Trump zapowiedział, że system będzie wykorzystywał technologie nowej generacji na lądzie, morzu i w przestrzeni kosmicznej, w tym czujniki i przechwytywacze umieszczone w kosmosie. Do nadzorowania rozwoju projektu prezydent mianował generała Sił Kosmicznych Michaela Guetleina.

Prezydent poinformował również, że Kanada wyraziła zainteresowanie przystąpieniem do programu, który określił jako „niewielkie rozszerzenie”, ale uzależnione od rozmów dotyczących podziału kosztów.

„Poprosili o możliwość uczestnictwa. Uważam, że to świetny pomysł. Jeśli ich na to stać, nas też na to stać” – powiedział Trump.