Średnio 28 dzieci ginie każdego dnia w Strefie Gazy w wyniku trwającej ofensywy Izraela oraz niemal całkowitej blokady pomocy humanitarnej - poinformował Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).
"Śmierć w wyniku bombardowań. Śmierć z powodu niedożywienia i głodu. Śmierć z powodu braku pomocy i podstawowych usług" - napisał UNICEF w poniedziałek na platformie X.
"W Gazie średnio 28 dzieci dziennie — liczba odpowiadająca wielkości klasy — zostało zabitych."
UNICEF wezwał do natychmiastowego umożliwienia dostępu do pomocy humanitarnej oraz zaprzestania walk, podkreślając, że dzieci w Gazie pilnie potrzebują jedzenia, czystej wody, leków i ochrony.
"Przede wszystkim potrzebują zawieszenia broni, TERAZ" - dodał UNICEF.
Ludobójstwo w Gazie
Od 7 października 2023 roku Izrael prowadzi działania, które określane są jako ludobójstwo w Gazie.
Według Ministerstwa Zdrowia w Strefie Gazy niemal 61 000 Palestyńczyków zostało zabitych — prawie połowa z nich to kobiety i dzieci — a dziesiątki tysięcy zostało rannych.
Wojna zniszczyła infrastrukturę zdrowotną i sanitarną Gazy, doprowadziła do zamknięcia niemal wszystkich szpitali i zepchnęła ten obszar na skraj głodu.
Organizacje pomocowe informują, że dostarczanie żywności, leków i paliwa jest poważnie utrudnione przez izraelskie ograniczenia na przejściach granicznych.
Pomimo rosnących międzynarodowych wezwań do zawieszenia broni, Izrael kontynuuje swoje działania.
UNICEF i inne organizacje humanitarne ostrzegają, że bez natychmiastowego zakończenia przemocy, liczba ofiar wśród dzieci w Gazie będzie nadal dramatycznie wzrastać.