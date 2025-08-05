Średnio 28 dzieci ginie każdego dnia w Strefie Gazy w wyniku trwającej ofensywy Izraela oraz niemal całkowitej blokady pomocy humanitarnej - poinformował Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

"Śmierć w wyniku bombardowań. Śmierć z powodu niedożywienia i głodu. Śmierć z powodu braku pomocy i podstawowych usług" - napisał UNICEF w poniedziałek na platformie X.

"W Gazie średnio 28 dzieci dziennie — liczba odpowiadająca wielkości klasy — zostało zabitych."

UNICEF wezwał do natychmiastowego umożliwienia dostępu do pomocy humanitarnej oraz zaprzestania walk, podkreślając, że dzieci w Gazie pilnie potrzebują jedzenia, czystej wody, leków i ochrony.

"Przede wszystkim potrzebują zawieszenia broni, TERAZ" - dodał UNICEF.

Ludobójstwo w Gazie