Według badania opublikowanego w środę, fala upałów, która od zeszłego tygodnia przetacza się przez Europę, mogła przyczynić się do około 2300 zgonów.

Około 1500 (65 procent) z szacowanych 2300 zgonów związanych z upałami przypisuje się kryzysowi klimatycznemu, który doprowadził do bardziej intensywnej fali upałów na kontynencie. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Imperial College London oraz London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Badanie wskazuje, że kryzys klimatyczny potroił liczbę zgonów związanych z upałami na początku lata w całej Europie.

Naukowcy skupili się na 10 dniach upałów od 23 czerwca do 2 lipca, analizując dane z 12 europejskich miast, w tym Londynu, Paryża, Frankfurtu, Budapesztu, Zagrzebia (Chorwacja), Aten, Rzymu, Mediolanu, Sassari (Włochy), Barcelony, Madrytu i Lizbony.

“Wyniki tej analizy, jak i wielu innych, są niezwykle jasne: ekstremalne upały w całej Europie szybko się nasilają” z powodu kryzysu klimatycznego – podkreślono w badaniu.

Zwrócono również uwagę, że w tych miastach temperatury wzrosły nawet o 4°C.

Rekordowa fala upałów

Badanie ostrzega, że temperatury podczas fal upałów będą nadal rosnąć, co prawdopodobnie zwiększy liczbę ofiar śmiertelnych.

Europejska Służba ds. Zmian Klimatu Copernicus, poinformowała również w środowym miesięcznym biuletynie klimatycznym, że czerwiec 2025 roku był trzecim najcieplejszym czerwcem na świecie.

“Czerwiec 2025 roku przyniósł wyjątkową falę upałów, która dotknęła dużą część zachodniej Europy, gdzie wiele regionów doświadczyło bardzo silnego stresu cieplnego. Ta fala upałów była bardziej intensywna z powodu rekordowych temperatur powierzchni morza w zachodniej części Morza Śródziemnego” – powiedziała Samantha Burgess, strategiczna liderka ds. klimatu w Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych.

Burgess ostrzegła, że fale upałów prawdopodobnie staną się “częstsze, bardziej intensywne” i będą dotykać coraz większej liczby osób w Europie.